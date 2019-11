Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 19 novembre 2019) Il manager dopo un anno di attività al vertice del gruppo: «Rete unica, le trattative possono andare in porto: altrimenti sarebbe un'occasione persa. I rapporti con Vivendi? Il clima è profondamente cambiato e lavoriamo in armonia con i grandi soci»

fisco24_info : Gubitosi (Tim): «Apriremo una sede in Silicon Valley: Il debito? una priorità»: Il manager dopo un anno di attività… - sole24ore : Gubitosi (Tim): «Apriremo una sede anche in Silicon Valley» - Michele_Arnese : Rete Tim-Open Fiber, Gubitosi non è filo-Bassanini su Cdp -