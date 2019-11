Fuma un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni e alla morte dona gli organi | i suoi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Hato almeno undialper 30poi,sua, ha dato il via liberazione dei. Ma quando i medici sono intervenuti per l’espianto hanno trovato tutti idanneggiati dagli effetti del fumo, in particolare ipolmoni, che anziché essere rosa come dovrebbero, erano neri, carbonizzati dal tabacco. È quanto successo in Cina, ad un uomo di 52morto proprio perché affetto da diverse patologie polmonari, come riferisce Fox News: impressionati dallo stato dei, i chirurghi del Wuxi People’s Hospital di Jiangsu li hanno ripresi in un filmato girato in sala operatoria e diffuso in Rete per sensibilizzare sui dprovocati dal fumo. “Hai ancora il coraggio dire?“, scrive l’ospedale a commento del video. Le immagini davvero impressionanti, hanno fatto il giro del mondo ...

