Ranking Wta | classifica 18 novembre 2019 | Jasmine Paolini entra nelle top100 e scavalca

(Di lunedì 18 novembre 2019) Non ci sono stati cambiamenti tra le prime dieci delWTA, con Ashleigh Barty che si era già assicurata da tempo il numero uno del mondo. Un’importante novità è avvenuta in casa Italia, perchèta nella Top-100 ed è diventata la miglior tennista azzurra nellamondiale. La toscana, infatti, grazie alla finale ha raggiunto la finale nel torneo ITF di Tokyo (persa con la cinese Shuai Zhang) ed è un risultato che le ha permesso di diventare numero uno d’Italia.è attualmente in 96esima posizione davanti di tre posti a Camila Giorgi (99), uniche due azzurre presenti tra le prime cento del mondo. Top 10 WTA (al 4) 1 Ashleigh Barty (Australia) 7851 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5940 3 Naomi Osaka (Giappone) 5496 4 Simona Halep (Romania) 5462 5 Bianca Andreescu (Canada) 5183 6 Elina Svitolina (Ucraina) ...

