Misiani:modifiche su Plastic tax e auto

"Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delleaziendali e laa monouso, sulla base delle valutazioni e delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria,dal mondo ambientalista,dalle istituzioni territoriali".Così il viceministro all'Economia,, su Fb. Oltre 400 gli emendamenti alla Manovra che saranno depositati in Commissione Bilancio al Senato dal M5S. Tra questi, l'esclusione dallatax dei prodotti monouso ina 'bio' e anche una 'stretta' sull'Imu per la Chiesa.(Di lunedì 18 novembre 2019)