Sicurezza stradale | Fico | ‘priorità sensibilizzazione e manutenzione strade’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La sequenza drammatica di incidenti che continuano a consumarsi sulle nostre strade richiama ancora una volta le Istituzioni ad interrogarsi sulle misure che devono essere adottate per fermare questa strage. Gli strumenti normativi, da soli, non possono invertire questa tendenza se non saranno accompagnati da un più intenso impegno sul piano dell’educazione al rispetto delle regole, dell’informazione e della prevenzione. Un impegno che deve essere condiviso e portato avanti da tutti”. Queste le parole del presidente della Camera dei deputati, Roberto, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. “Informare e sensibilizzare, soprattutto i giovani, riguardo ai rischi di una guida non sicura e alle conseguenze delle violazioni, piccole o grandi, del codice della strada significa ...

