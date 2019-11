Serie C | 15^ giornata | i risultati live e le classifiche

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019)C – Si ferma laA, si ferma laB, ma non si ferma laC. La terzascende in campo come sempre tra sabato sera e domenica pomeriggio. Tutti e tre i gironi come sempre protagonisti, con la triste pagina legata a Rieti-Reggina. La capolista del raggruppamento meridionale affronterà la trasferta giocando contro la Berretti laziale per via dello sciopero della prima squadra legato ai mancati stipendi. Inoltre, la partita si disputerà a porte chiuse. GIRONE A SABATO ore 20.45 Pergolettese-Albinoleffe 2-1 DOMENICA ore 15 Como-Pro Vercelli 0-0 Olbia-Novara 0-1 Pistoiese-Monza 0-0 Renate-Pianese 0-0 ore 17.30 Carrarese-Arezzo Giana Erminio-Siena Gozzano-Pro Patria Pontedera-Lecco LA CLASSIFICA MONZA 33 RENATE 26 PONTEDERA 25 ALESSANDRIA 24 CARRARESE 23 NOVARA 22 SIENA 22 JUVENTUS U23 20 ALBINOLEFFE 19 PISTOIESE 19 COMO 18 PRO PATRIA 18 PRO ...

