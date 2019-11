Le sardine registrano il marchio Mattia Santori | Siamo nati con un

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) La folla di Bologna, a Piazza Maggiore. Poi domani sera a Modena, dove servirà una piazza più grande di Piazza Mazzini, probabilmente Piazza Matteotti. Il 30 novembre a Firenze. “subissati di richieste” dice, 32 anni, al Corriere della Sera. Parla come portavoce dei quattro ragazzi che hanno lanciato il flash mob delle, un’idea nata “con un sms” che sta diventando qualcosa di più grande: “Come prima cosa, abbiamo deciso di registrare ile depositare il dominio per evitare che altri se ne approprino a nostra insaputa”.Nuove iniziative sono previste in Emilia Romagna, perché “lesono l’argine alla deriva populista che in questo momento cerca di conquistare la nostra regione. Il nostro orizzonte per ora non va oltre”.racconta che “con ...

