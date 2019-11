Jesi | spray urticante in discoteca | quattro ragazze in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Giorgia Baroncini Le giovani stavano ballando in unadella provincia di Ancona quando hanno avvertito un forte odore. Subito sono comparsi i sintomi tipici di un’intossicazione daStavano ballando in un angolo della pista quando hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e alla gola, difficoltà respiratorie e forti pruriti su tutto il corpo. Poi è inziata la tosse che non si è palcata neanche una volta all'esterno del locale, unadi, in provincia di Ancona. Così il gruppetto disi è recato al pronto soccorso dell'Carlo Urbani. Lì le giovani, tutte tra i 20 e i 25 anni, sono state subito visitate e sottoposte a trattamento per le intossicazioni da. Come spiega il Messaggero, dopo essere state medicate e sottoposte alla terapia, verso le 6 del mattino sono state dimesse. In, le...

