Fonte : ilmessaggero

(Di domenica 17 novembre 2019) ROMA Il nostro viso varrà come carta d'imbarco e documento. E presto potremo lasciare i famigeratinel bagaglio a mano. Partiamo dal riconoscimento: non nel 2050, ma...

parm36282152 : Fiumicino, in aeroporto arriva check in facciale e via libera ai liquidi in valigia - SoniaOranges : Fiumicino, in aeroporto arriva check in facciale e via libera ai liquidi in valigia - GHERARDIMAURO1 : Fiumicino, in aeroporto arriva check in facciale e via libera ai liquidi in valigia -