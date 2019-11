Comuni | all’assemblea Anci il Manifesto per città al servizio delle persone grazie alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Era il 2010 quando iniziava a circolare il termine Smart City, laintelligente. A distanza di pochi anni, al posto di progetti che ancora oggi stentano a decollare, inizia già a farsi strada un nuovo modello: è quello della Augmented City, laAumentata, quella cioè che punta a garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere la, aumentandone i serviziall’uso intelligente della tecnologia. Saranno l’internetcose, l’uso di sensori connessi tra loro, l’interscambio di dati e informazioni, l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale che permetteranno di ridurre la criminalità, evitare di sprecare ore nel trafficoricerca di un parcheggio e abbattere le emissioni inquinanti e i costi sanitari. È questa la sfida lata da Municipia, società che si occupa di trasformazione digitale collaborando con governi locali di tutto il mondo, che presenterà ...

