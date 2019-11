Younes potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) L’edizione odierna de Il Mattino dà Aminpartente già nella prossima sessione di calciomercato. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Aminessere ceduto già nel corso della sessione di calciomercato di. In tutta la stagione ha giocato solo 82 minuti. Il giocatore tedesco di origini libanesi immaginava un impiego ben diverso: contro il Genoa avrebbe potuto timbrar presenza per qualche giro di lancette, ma la sensazione che la frizione con Carlo Ancelotti esista sembra piuttosto concreta. L’entourage dell’ex Ajax ha iniziato un normale sondaggio delle possibilità di trasferimento: sono egualmente in piedi le possibilità che possa andar via sia in prestito sia a titolo definitivo.ha un contratto in scadenza nel 2023 e stando al CIES, l’Osservatorio sul calcio affiliato alla Fifa, ha un valore dimercato stimato tra i 7 e gli 8 ...

