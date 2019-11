Riserva naturale Statale “Monte Velino” | le specie e gli habitat naturali devono essere

Strage di koala in Australia - fuoco distrugge Riserva naturale e ne uccide centinaia : La tragedia nella zona costiera centro settentrionale del Nuovo Galles del Sud dove era presente uno degli habitat ideali per i koala. Secondo le prime stime sarebbero già oltre 350 i koala uccisi dal rogo ma le fiamme continuano a devastare la riserva naturale che li ospitava e si teme una catastrofe per la specie.Continua a leggere

Fiumicino - Ministero dell’Ambiente boccia il progetto per l’ampliamento : “Incompatibile con la Riserva naturale dove dovrebbe sorgere” : Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino è “incompatibile con la riserva naturale” sulla quale dovrebbe sorgere. Lo si legge nella relazione della Commissione tecnica Via/Vas del Ministero dell’Ambiente che ha così bocciato il piano presentato da Enac e Adr. “Una grandissima vittoria per tutto il territorio”, esultano dal Comitato FuoriPista e dalla lista civica Zingaretti, contrari ...

Brindisi - la Riserva naturale di Torre Guaceto vince il Blue Park Award : Importantissimo riconoscimento per la riserva naturale di Torre Guaceto, in Puglia. L'importante parco naturalistico, che comprende ambienti acquatici e di terra, si trova tra i comuni di Brindisi e Carovigno, e negli scorsi giorni, in Norvegia, durante la conferenza sugli oceani, il Marine Conservation Institute ha assegnato alla riserva italiana l'importante premio noto come "Blue Park Award". Si tratta di un riconoscimento internazionale, che ...

Canale Monterano - denunciato bracconiere per uccisione cinghiale in Riserva naturale : Roma – Arrestato un 63enne per aver ucciso un cinghiale all’interno della riserva di Monterano. Sorpreso dai Carabinieri, la successiva perquisizione del capanno ha portato alla scoperta di altri strumenti utili alla caccia. L’uomo è stato denunciato. Aveva appena abbattuto un cinghiale nell’area proibita della riserva di Monterano e si stava allontanando dalla zona, con l’animale caricato sulla propria autovettura. ...

Russia : istituita la Riserva naturale Dvinsko-Pinezhsky - protetta foresta grande quanto il Belgio [GALLERY] : Dopo oltre vent’anni di campagne portate avanti da Greenpeace e altre associazioni ambientaliste, il governo della regione di Arcangelo, nel nordovest della Russia, ha istituito la riserva naturale Dvinsko–Pinezhsky. Il parco, uno dei più grandi del Paese, protegge una foresta boreale incontaminata di 300 mila ettari, un’area equivalente a quella del Belgio. “Dopo decenni di campagne, quest’area della grande foresta del Nord sarà ...