Per Huawei P20 e P20 Pro è tempo di accogliere Android 10 con la EMUI 10 beta

Gli USA confermano la proroga della sospensione sul ban a Huawei - ma solo Per due settimane : Dagli USA arriva la conferma dell'estensione delle licenze per consentire alle aziende americane di collaborare con Huawei. Due settimane in attesa di ulteriori proroghe. L'articolo Gli USA confermano la proroga della sospensione sul ban a Huawei, ma solo per due settimane proviene da TuttoAndroid.

Ancora più basso il prezzo Per Huawei P30 Lite su MediaWorld da oggi 16 novembre : Ritorna in queste ore una nuova ed interessante offerta per Huawei P30 Lite. Lo store online di MediaWorld, infatti, oggi 16 novembre ci propone lo smartphone ad un prezzo leggermente più basso rispetto a quello emerso nella precedente promozione della scorsa settimana, da noi puntualmente trattata. Proviamo dunque ad analizzare la situazione che si è venuta a creare in rete questo sabato, inquadrando anche qualche alternativa extra che ...

Tavolo apparecchiato Per la serie Huawei Mate 10 con EMUI 10 : beta in Europa e requisiti : Arrivano buone notizie per tutti coloro che in questi due anni abbondanti di vendite hanno deciso di dare fiducia alla serie Huawei Mate 10, considerando il fatto che la beta di EMUI 10 risulta ufficialmente in distribuzione in Italia e nel resto d'Europa. Coloro che hanno deciso di aderire al programma, infatti, in queste ore stanno iniziando a toccare con mano il pacchetto software che nei prossimi mesi rivoluzionerà l'esperienza di utilizzo ...

L’aggiornamento ad Android 10 è live Per Huawei Nova 5T - HONOR 20 - 20 Pro e V20 a livello globale : Il team di sviluppatori di Huawei ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale che porta su Huawei Nova 5T l'interfaccia EMUI 10 con Android 10 L'articolo L’aggiornamento ad Android 10 è live per Huawei Nova 5T, HONOR 20, 20 Pro e V20 a livello globale proviene da TuttoAndroid.

Huawei pensa agli sportivi : con Watch GT 2 c’è in regalo l’esPerienza Fitness Virgin Active : Huawei lancia una nuova promozione per lo smartWatch Watch GT 2, che fino al 6 gennaio 2020 regala un’esperienza Fitness Virgin Active. L'articolo Huawei pensa agli sportivi: con Watch GT 2 c’è in regalo l’esperienza Fitness Virgin Active proviene da TuttoAndroid.

Scattata ufficialmente la beta EMUI 10 Per 5 Huawei questo venerdì in Cina : lista e previsioni : Ci sono indicazioni importanti che arrivano direttamente dalla Cina per quanto concerne cinque smartphone Huawei, in riferimento al rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10 in versione beta. Modelli che, tra le altre cose, sono molto popolari in Italia e che per forza di cose aprono interessanti scenari anche qui da noi. Ecco perché è importante esaminare più da vicino la mossa del produttore asiatico, in attesa di passi formali anche in Italia ...

La strada Per EMUI 10 passa Per HiCare - Huawei P30 e Mate 20 in aggiornamento : Qual è l'esatto status dell'aggiornamento EMUI 10 per i Huawei P30 e Mate 20? Il nuovo aggiornamento è stato più volte annunciato negli ultimi giorni ma allo stesso tempo, sono stati avanzati diversi dubbi sulla versione definitiva del firmware dopo la fase beta dell'update. Ancor prima di attendere che la notifica via OTA raggiunga i telefoni interessati, va precisato come l'app HiCare possa essere la soluzione ideale per chi attende con ...

C’è ancora speranza Per Huawei Nova 3/3i : l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 : C'è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l'azienda potrebbe anche decidere - se ci sono i requisiti hardware - di rilasciare la nuova EMUI 10 L'articolo C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Ai nastri di partenza EMUI 10 anche Per Huawei Mate 20 Pro in Italia : sotto con la B154 : Sono indicazioni estremamente interessanti quelle che abbiamo raccolto oggi 14 novembre per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento EMUI 10 a bordo di un prodotto come Huawei Mate 20 Pro, se non altro perché le novità giungono direttamente dall'Italia. Nello specifico, dopo aver parlato del rollout in Cina pochi giorni fa, come avevamo previsto il brand asiatico ha dato un segnale importante anche al pubblico Italiano. Almeno stando a ...

6 o 9 mesi Per decidere su Harmony OS - Huawei ha Perso un fiore all’occhiello : Si torna a parlare di Harmony Os, il sistema operativo Huawei e ancora una volta solo degli esponenti del brand cinesi a chiarire quali siano le intenzioni in merito alla creatura software fatta in casa. Sullo sviluppo complesso di tutto il progetto pesa tantissimo il ban degli USA che ha impedito l'utilizzo dei Google Services e del Play Store su nuovi device a marchio dell'azienda. Ecco dunque cosa potrebbe succedere nei prossimi ...

Zero dubbi Per Huawei P30 e P30 Pro su EMUI 10 il 14 novembre : aggiornamento in Europa : Dopo giorni di dubbi ed incertezze, finalmente abbiamo notizie concrete per i tanti utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P30 o un P30 Pro. Il chiarimento portato alla vostra attenzione ad inizio settimana è stato necessario, in quanto il rollout di EMUI 10 in versione stabile si riferiva effettivamente ai soli partecipati al programma beta. Oggi 14 novembre, però, trapelano novità che per forza di cose coinvolgono ...

Ancora una falsa partenza Per il Huawei Mate X : pieghevole rimandato? : Una telenovela senza fine e soprattutto quasi avvilente nella sua trama. Il Huawei Mate X, ossia il primo smartphone pieghevole del produttore lanciato lo scorso febbraio al MWC di Barcellona e poi mai commercializzato nei mesi a seguire, sembrava aver trovato un punto di svolta con un prossimo lancio commerciale limitato. Così forse non sarà, almeno secondo quanto riportato da una fonte cinese autorevole come GizmoChina. Facciamo il punto ...

Confusione totale su EMUI 10 Per device Huawei : chiariamoci tra beta e firmware stabili : Diventa molto importante oggi 12 novembre chiarire un po' di cose per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10 per smartphone Huawei. Da un paio di giorni a questa parte, infatti, c'è tanta Confusione sui social (alimentata anche dagli addetti ai lavori) tra upgrade stabili ed evoluzioni dei firmware beta. Già nella giornata di ieri, non a caso, abbiamo sollevato dei dubbi in merito ad alcune segnalazioni giunte anche qui in ...

Già valido il volantino Unieuro Black Friday - soluzioni Huawei e iPhone in suPer sconto : In grande anticipo arriva già il volantino Unieuro Black Friday. La catena di elettronica, seguendo esattamente l'esempio di Euronics, fa partire proprio oggi 12 novembre le sue promozioni: queste culmineranno il prossimo 29 novembre nell'ormai conosciutissimo venerdì nero dello shopping. L'attuale volantino Unieuro Black Friday propone una serie di dispositivi Huawei dall'indubbio successo commerciale in forte sconto e perfino ...