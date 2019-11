A Venezia un miliardo di euro di danni | dice il sindaco Brugnaro

Fonte : agi

(Di sabato 16 novembre 2019) Per Luigidell'innalzamento delle maree degli ultimi giorni in città si aggirano già “attorno aldi” e quando tutto si asciugherà, allora “si potranno capire con precisione iarrecati dall'acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico”. Intervistato dal Messaggero, ildiaggiunge anche che “ci sarà un primo stanziamento di 20 milioni diper gestire l'emergenza e far ripartire la funzionalità della città”, che sono le cabine elettriche, i pontili, i pontoni. “E se non dovessero bastare – prosegue – sia il premier Giuseppe Conte che il ministro Paola De Micheli e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli mi hanno promesso ulteriori stanziamenti”. Nei prossimi giorni verranno date tutte le indicazioni specifiche del caso su come poter attingere ai finanziamenti ...

