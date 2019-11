Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Alle 13 e 30 quando il tavolo sull’ambiente sta per finire ed Edo Ronchi, ministro dei governi Prodi e D’Alema, sta completando il suo intervento, una signora sconsolata allarga le braccia: “Dell’Ilva non si è parlato. Ma si può?”. E perché? “Perché non avevano tempo, hanno risposto i relatori...”. Pochi metri più in là c’è Silvia Rigo, giovanissima democratica natia di Vicenza, ma residente in Trentino. Silvia è stata l’unica ad alzare il dito quando si è aperto ile a domandare dell’acciaieria di Taranto: “C’è una bella distinzione tra l’ambientalismo di chi si può permettere di comprare i prodotti biologici e e chi invece vive ogni santo giorno la carenza di ambientalismo, come a Taranto. Ma ci rendiamo conto che ancora ...

GiuseppeFalci : A Bologna il Pd riparte dal dibattito (di G.A. Falci) - HuffPostItalia : A Bologna il Pd riparte dal dibattito - TgLa7 : Il #Pd riparte dalla kermesse di #Bologna. Martedì il # decide se correre in #Emilia -