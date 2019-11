X Factor | scontro tra Mara Maionchi e Malika Ayane | “Che ca*** dici?” “Non mi

X Factor 2019 - quarto live show in diretta : Giordana e i Seawards all’ultimo scontro : Davide Rossi e Alessandro Cattelan - X Factor 2019 La gara live di X Factor 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del quarto live show 21.15: Alessandro Cattelan dà il via alla serata e accoglie i quattro ...