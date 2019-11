Varese | allenatore di minibasket preso a pugni da un genitore a fine partita | “Suo figlio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Quando dentro allo spogliatoio mi sono rialzato e ho visto le facce spaventate dei bambini, ho capito che avrebbero voluto aiutarmi”. Roberto Guali, istruttore dia Luino, in provincia di, racconta sulla pagina Facebook “La giornata tipo”, aperta da appassionati di basket, di esser stato vittima di aggressione da parte di undi uno dei suoi piccoli atleti. Aggressione che gli è costato la frattura del naso. Sabato 9 novembre, durante la, un “della mia squadra – racconta Guali, 25 anni – continuava a inveire contro l’arbitro, ovvero un mio collega perché nela dirigere le partite sono allenatori di altre squadre. All’ennesima reazione esagerata di alcuni genitori ho dovuto richiamarli all’ordine dalla panchina. Uno di loro, però, hamale il mio richiamo”. Così a ...

