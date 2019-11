Shopping online | è malattia per una persona su 20

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Si può comprare qualsiasi cosa 24 ore su 24 e non serve uscire da casa: losta diventando sempre di più un'abitudine a tal punto che si è trasformato in patologia: secondo gli esperti, unasu 20 soffre di un vero e proprio disturbo compulsivo, una. Esistono, poi, particolari occasioni in cui ci si abbandona all'irresistibile e sfrenata voglia di cliccare sul mouse, aggiungere sul carrello virtuale ed inviare il bonifico: è il caso del Black Friday, il prossimo sarà il 29 novembre, una vera e propria occasione per acquistare a costi notevolmente più bassi e portarsi avanti con i regali di Natale.Questofacile e selvaggio è oggetto di studio per gli psicoterapeuti della Facoltà di Medicina di Hannover in Germania che lanciano un allarme: essere dipendenti dagli acquisti sul web dovrebbe essere riconosciuto come un vero disturbo mentale, con ...

