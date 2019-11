MotoGp – Lorenzo annuncia il ritiro | scene commoventi a Valencia | l’abbraccio con

Marc Marquez MotoGp - GP Valencia 2019 : “Col ritiro di Lorenzo vedo mio fratello Alex pronto a sostituirlo - ma è Honda a decidere…” : Marc Marquez si appresta ad affrontare l’ultimo atto di una stagione pazzesca per lui, in cui si è laureato per l’ottava volta campione del mondo demolendo tutti i suoi avversari grazie ad una costanza di rendimento incredibile. Il nativo di Cervera è rimasto molto sorpreso nella giornata di ieri dall’annuncio del ritiro da parte del compagno di squadra Jorge Lorenzo, spiegando poi ai media spagnoli di vedere suo fratello Alex ...

MotoGp – L’assenza nella conferenza stampa di Lorenzo e quella folle idea - Valentino Rossi svela : “Jorge in Yamaha per…” : Valentino Rossi sincero: la sua assenza alla conferenza stampa di Jorge Lorenzo a Valencia e la clamorosa proposta Jorge Lorenzo ha annunciato ieri il suo ritiro dalla MotoGp: il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria al fianco di Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, alla quale hanno assistito tutti, o quasi, i suoi colleghi. Alla conferenza stampa nella quale Lorenzo ha annunciato ufficialmente il suo ritiro, mancava ...

MotoGp – Dall’Igna saluta Jorge Lorenzo - le parole del direttore generale Ducati dopo il ritiro del maiorchino : Gigi Dall’Igna commenta il ritiro di Jorge Lorenzo: le parole del direttore generale Ducati Corse dopo lìannuncio del maiorchino La giornata di ieri a Valencia è stata segnata dall’annuncio del ritiro di Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha deciso di appendere il casco al chiodo e lo ha comunicato ieri in una conferenza stampa straordinaria sul circuito di Ricardo Tormo. Alessandro La Rocca/LaPresse Una grande perdita per la MotoGp, ...

MotoGp – Il pensiero dopo la caduta ad Assen ed il profondo dispiacere per Puig - la commovente lettera di Jorge Lorenzo dopo il ritiro : Jorge Lorenzo si ritira dalla MotoGp: sui social una profonda e commovente lettera d’addio La MotoGp perde un grande campione: Jorge Lorenzo ha infatti annunciato ieri a Valencia, in una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Ezpeleta e davanti a tutti i suoi colleghi, il suo ritiro dal mondo a due ruote. dopo un lungo silenzio, dopo aver ricevuto un’infinità di messaggi, il maiorchino ha deciso di postare un lungo e ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scattano le FP1 - attesa per Valentino Rossi e Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.32 Le prove libere scatteranno ae ore 09.55, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo. 9.30 La stagione terminerà domenica, ma da martedì 19 novembre sarà già 2020! Si svolgeranno infatti a Valencia due giorni di Test in vista del pRossimo Mondiale. Potrete seguirli in tempo reale su OA Sport. 9.29 Marc Marquez, dominatore della stagione, vorrà chiudere in bellezza un anno in cui ...

MotoGp - Valentino Rossi su Lorenzo : “Venga in Yamaha per fare il collaudatore - sarebbe molto utile!” : “E’ un grande peccato, perché perdiamo un grandissimo pilota, ma ognuno ha il suo orologio naturale. Ho passato tanti momenti belli, ma anche brutti con Lorenzo. E’ stato un grande compagno di squadra!“. Sono queste le parole di Valentino Rossi, poco dopo l’annuncio del ritiro a 32 anni del pilota spagnolo Jorge Lorenzo, attualmente in forza alla Honda nella classe regina. Il maiorchino, cinque titoli mondiali in ...

Jorge Lorenzo si ritira. A Valencia la sua ultima gara di MotoGp : A soli 32 anni e dopo aver vinto 5 titoli mondiali, il centauro spagnolo Jorge Lorenzo si ritira. Lo ha annunciato in una conferenza stampa convocata alla vigilia del week end del gp di Valencia che chiude il mondiale 2019 di MotoGp conquistato da Marc Marquez. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista - ha detto Lorenzo - non è facile ma ho deciso cosi'". Il pilota chiuderà la carriera su uno dei circuiti ...

MotoGp – Ritiro Jorge Lorenzo - Marquez sponsorizza già il suo sostituto : “mio fratello Alex è pronto a tutto” : Jorge Lorenzo si ritira e il compagno di scuderia Marc Marquez sponsorizza già un possibile sostituto: il fratello Alex ha le carte in regola per sedersi sulla moto Honda Con una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio odierno, Jorge Lorenzo ha ufficializzato il suo Ritiro dalla MotoGp. Il pilota spagnolo ha spiegato di non essere più sicuro di poter tornare ad alti livelli dopo l’infortunio di Assen, pur avendo fatto di tutto per ...

MotoGp – Puig non nasconde un profondo dispiacere per il ritiro di Lorenzo : “si è comportato come un gentiluomo” : Alberto Puig commenta la decisione di Jorge Lorenzo di dire addio alla MotoGp: le parole del team principal della Honda Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il ritiro dalla MotoGp: dopo un anno complicatissimo con la Honda, rovinato da seri infortuni, il maiorchino ha deciso di appendere il casco al chiodo. Un annuncio che lascia grande dispiacere in primis nel team giapponese che aveva puntato tanto sul maiorchino: “penso che perdiamo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo annuncia il ritiro - sui social lo speciale messaggio di Biaggi : “ho un gran dispiacere amico mio” : Max Biaggi e lo speciale messaggio social dedicato a Jorge Lorenzo dopo l’annuncio del suo ritiro dalla MotoGp Qualcuno già se lo aspettava, altri invece speravano che questo momento arrivasse più tardi che mai: oggi Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. La MotoGp perde dunque un grande campione, che ha dato tanto a questo splendido sport: il maiorchino, dopo una stagione resa complicatissima dai vari ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grandissimo pilota. Voglio vincere qui” : Lo spagnolo Maverick Vinales è senza dubbio il pilota del momento in MotoGP. Reduce dal successo a Sepang (Malesia), l’iberico della Yamaha ha voglia di concedere il bis a Valencia, sede dell’ultimo round del campionato. L’alfiere della scuderia giapponese ha voglia di imporsi per confermarsi terzo della graduatoria generale e primo della pattuglia di Iwata. Non vi sono dubbi, però, che la giornata odierna sia condizionata ...

MotoGp – Valentino Rossi non nasconde un certo disappunto : “Folger fuori? E’ un peccato! E sul ritiro di Lorenzo…” : Valentino Rossi a 360 gradi in conferenza stampa a Valencia: l’esclusione di Folger dal programma tester, i problemi con la M1 ed il ritiro di Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro dalla MotoGp. E’ questa la notizia del giorno a Valencia, dopo l’annuncio di questa mattina di una conferenza stampa straordinaria del maiorchino. Nella conferenza stampa piloti, dunque, non si è potuto far a meno di ...

MotoGp – Lorenzo si ritira - Zarco affila gli artigli : “sono disposto a mordere per quel posto” : Il pilota francese ha commentato con un sorriso l’addio di Lorenzo, considerando come adesso ci sia un posto libero sulla griglia del 2020 Il più felice per l’addio di Jorge Lorenzo è senza dubbio Johann Zarco che, in pochi mesi, è passato dall’inferno al Paradiso. AFP/LaPresse Dopo la rottura con la KTM, il suo destino in MotoGp sembrava segnato, l’infortunio di Nakagami e la chiamata della LCR lo hanno rimesso in ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...