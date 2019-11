Maltempo | Basso Piemonte | “Il traffico dei treni torna alla normalità”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) E’tonormalità nele nell’entroterra ligure ilferroviario sulle linee interessate dal. E’ quanto comunica Rfi. Sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo la circolazione, sospesa alle 11:10 per la presenza sui binari di rami abbattuti dal vento, è ripresa alle ore 12.35 fra Spigno e Piana. Dalle ore 9.50 la circolazione erata regolare anche fra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo, linea Alessandria – San Giuseppe di Cairo, interrotta dalle ore 5.00 per la presenza di rami sui binari. Dueregionali erano stati cancellati e sostituiti con autobus. Uno ha subito una limitazione del percorso. Sulla Genova – Acqui Terme èta regolare dalle ore 11 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Acqui Terme, rallentata dalle ore 6.15. Ilche ha interessato la zona ha causato ...

