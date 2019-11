Il Napoli lavora per blindare Fabian Ruiz

Ospina rassicura il ct della Colombia : “Sto bene al Napoli e continuo a lavorare” : Il ct della Colombia dal ritiro della Nazionale aveva espresso le sue preoccupazioni per Ospina e per il fatto che gioca poco nel Napoli. “Sono preoccupato perché Ospina non gioca. In futuro potrebbe essere un problema, penso che a gennaio Ospina debba riflettere sul suo futuro” “Estoy preocupado porque Ospina no está jugando en su equipo” Carlos Queiroz.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/YRe7MxXzKy — Win Sports ...

L’ammutinamento del Napoli è la risposta politico-culturale all’andate a lavorare : C’è qualcosa di fastidioso, almeno per chi scrive, nei commenti del cosiddetto “popolo”, della tifoseria. I calciatori sono ricchi, guadagnano troppo e di conseguenza quando i risultati non arrivano, devono soffrire. È il pensiero perfettamente sintetizzato dai canti delle curve in tutta Italia: “Andate a lavorare”. Perché dare due calci a un pallone non è un lavoro. In realtà lo è. Ed è anche un lavoro ben pagato, a certi livelli. Molto ...

Napoli-Salisburgo - Insigne : ”Ho visto una risposta di gruppo - dobbiamo continuare a lavorare” : Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio, 1-1, al San Paolo contro il Salisburgo: Queste le sue parole: ”E’ un periodo un po’ così, dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Sappiamo di dover dare continuità, non possiamo fare una partita buona e poi un’altra sottotono come a Roma, prima o poi la fortuna girerà a favore. Come con ...

Sciopero Whirlpool a Napoli - lavoratori in corteo con un "operaio" crocifisso. FOTO : Manifestazione nel centro della città partenopea. I sindacati hanno confermato l'agitazione nonostante la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 dipendenti del sito produttivo di Napoli est

WHIRLPOOL/ La nuova scadenza per salvare i lavoratori di Napoli : Ieri è arrivata la notizia che ridà un po' di speranza ai lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli. C'è tempo fino a marzo per trovare una soluzione

Tangenziale Napoli - lavoratori in cassa integrazione e de Magistris insorge : «Fa pagare la manutenzione ai lavoratori» : «Siamo sbalorditi: per i lavori di manutenzione non eseguiti finora sul viadotto la società Tangenziale di Napoli mette in cassa integrazione 184 lavoratori». Luigi de...

Sciopero 25 ottobre - si fermano i lavoratori di Trenitalia : a rischio anche la metropolitana di Napoli : Possibili disagi a partire da questa sera alle 21 per lo Sciopero nazionale del trasporto ferroviario al quale hanno aderito il personale Rfi, Trenitalia, Trenord e Tper. L'astensione dura fino...

Napoli - lavoratori Whirpool in strada e corteo davanti alla Regione : «Senza lavoro non c?è dignità» : Sono in duecento e sono partiti da Piazza San Giacomo per dirigersi davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia. I lavoratori della Whirpool non ci stanno e questa mattina sfilano per le...

Napoli - i lavoratori Whirpool in strada : «Senza lavoro non c?è dignità» : Sono in duecento e sono appena partiti da Piazza San Giacomo per dirigersi verso la sede della Regione Campania a Santa Lucia. I lavoratori della Whirpool non ci stanno e questa mattina sfilano per...

Whirlpool - i lavoratori di Napoli : "Guerra per tutti" : La rabbia e la delusione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, pronto a chiudere i battenti il 1° novembre prossimo dopo il nulla di fatto ufficializzato ieri, sono più vive che mai e anche questa mattina le forze dell'ordine sono dovute intervenire per calmare gli animi davanti allo stabilimento di via Argine.I lavoratori puntano ovviamente il dito contro l'azienda, decisa a cedere lo stabilimento dopo che le ...

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre. I lavoratori : «Traditi da governo e Mise» : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool - «Dal primo novembre stop attività a Napoli». I lavoratori bloccano l'autostrada : «Non c'è stata nessuna apertura da parte dell'azienda», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, a margine dell'incontro a Palazzo Chigi

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool : "A Napoli stop alle attività dal primo novembre". I lavoratori bloccano l'autostrada : Il ministro Patuanelli: "Azienda ferma sulla cessione". Rabbia e momenti di tensione tra i dipendenti dello stabilimento di via Argine. Conte: "Assicuro massima attenzione del Governo"