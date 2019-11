Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×08 | Meredith è di nuovo un chirurgo

Grey’s Anatomy 16X09 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X09 va in onda sulla ABC americana giovedì 21 novembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X09: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X09 si intitola Let’s All Go to the Bar ispirato all’omonimo brano dei Deer Tick, che tradotto in italiano significa “andiamo tutti al ...

GREY’S ANATOMY 16×3 - Anticipazioni : “Riuniti” - news e trama : Riuniti (Reunited) è il terzo episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, che Fox Life manda in onda lunedì 11 novembre 2019 alle 21.05. Si tratta di una delle puntate più attese dai fan per via di due guest star d’eccezione: Alyssa Milano e Holly Marie Combs, di nuovo insieme dopo tredici anni dalla conclusione della serie fantasy Charmed (in Italia conosciuta come Streghe). GREY’S ANATOMY 16: “Riuniti”, spoiler Al Grey Sloan ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×12 e 15×13 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Continua, inarrestabile, il grande successo della programmazione italiana di Grey’s Anatomy. Il Medical-Drama, in onda ogni lunedì su La7, non smette infatti di appassionare il pubblico con straordinari colpi di scena e puntate cariche di pathos e adrenalina. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, che ha portato in scena il triste epilogo della storyline riguardante ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×03 su Sky : la Bailey contro Meredith : Grey’s Anatomy 16×03 su FoxLife: la trama Lunedì 11 novembre, su Fox Life alle 21.00, andrà in onda un nuovo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Una puntata che promette di affrontare i numerosi temi rimasti in sospeso durante l’episodio precedente. L’episodio dal titolo “Reunited” si colloca, inoltre, nell’ambito del progetto “Cast from the Past” che si propone di riunire membri del cast e team creativi di serie televisive e ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 : è amore tra Jackson e Vic? : Grey’s Anatomy 16×09: la trama dell’ultimo episodio del 2019 La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy si sta lentamente avvicinando alla consueta pausa invernale. Giovedì 21 novembre, sulla ABC, andrà infatti in onda l’ultimo episodio del 2019 che proporrà – come di consueto per i mid-season finali targati Shondaland – colpi di scena entusiasmanti che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino a ...

Grey’s Anatomy 16X08 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X08 va in onda sulla ABC americana giovedì 14 novembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X08: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X08 si intitola My Shot ispirato all’omonimo brano del musical Hamilton, che tradotto in italiano significa “La Mia Occasione”. L’emittente ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×10 e 15×11 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera, su La7, andranno in onda due nuove puntate della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il famoso Medical-Drama tornerà ad appassionare i telespettatori italiani a partire dalle 21.20. Molti i temi trattati e gli sviluppi inaspettati che riguarderanno i più famosi medici di Seattle e la loro vita privata. Grazie alle due puntate odierne verranno infatti affrontati gli ...

GREY’S ANATOMY 16×2 - Anticipazioni : “Di nuovo in sella” - news e trama : Dopo l’esordio della scorsa settimana, prosegue su FoxLife la sedicesima stagione di Grey’s ANATOMY con la seconda puntata dal titolo Di nuovo in sella (Back in the Saddle), in onda lunedì 4 novembre alle 21,10. GREY’S ANATOMY 16: “Di nuovo in sella”, spoiler Mentre il licenziamento costringe Lex e Richard a rimettersi in gioco al PacNorth, il nuovo ospedale che li ha assunti, la dottoressa Bailey dovrà scegliere (almeno provare a farlo) ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 su Sky : Amelia prende una decisione : Grey’s Anatomy 16×02 su FoxLife: la trama La scorsa settimana, con largo anticipo rispetto alle edizioni precedenti, ha debuttato in Italia la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Forte di un riscontro positivo da parte del pubblico, Fox Life (canale 114 di Sky) proporrà un episodio a settimana fino alla consueta pausa natalizia. Lunedì 4 novembre, in particolare, sarà la volta della seconda puntata intitolata “Di nuovo in ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×06 : il matrimonio di Alex e Jo : Grey’s Anatomy 16×06: il secondo matrimonio di Alex e Jo La scorsa notte in America è finalmente andato in onda il sesto episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Una puntata speciale, interamente dedicata ad Halloween, che ha messo in scena un’atmosfera tetra e giocosamente spettrale. Al centro della 16×06 il disperato tentativo di Alex Karev e Richard Webber di risollevare le sorti del Pac-North. Il capo di ...

Grey’s Anatomy 16X07 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X07 va in onda sulla ABC americana giovedì 7 novembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X07: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X07 si intitola Papa Don’t Preach ispirato all’omonimo brano di Madonna, che tradotto in italiano significa “Papà non farmi la ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×08 : Meredith ripercorre il suo passato : Anticipazioni Grey’s Anatomy 350° episodio: la trama La stagione televisiva 2019/2020 regalerà a Grey’s Anatomy un nuovo sorprendente traguardo. Il telefilm nato dal genio di Shonda Rhimes raggiungerà – con la 16×08 – i 350 episodi totali, consolidando così il titolo di Medical-Drama più longevo di tutti i tempi. La puntata dei record si intitolerà “My Shot” e sarà diretta da Debbie Allen, ossia l’attrice ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×07 : Webber ha un problema familiare : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×07: la trama La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, in onda ogni giovedì sulla ABC, si avvicina a grandi passi alla consueta pausa invernale. Dopo l’episodio numero nove, il Medical-Drama si concederà un lungo periodo di vacanza e tornerà sui teleschermi americani solo a metà gennaio. A pochi giorni dalla messa in onda del sesto episodio, il network ha rilasciato la trama della 16×07 prevista ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×08 e 15×09 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera su La7, alle 21.20, andranno in onda due nuovi episodi – inediti in chiaro – della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Intitolate rispettivamente “Un soffio nel vento” e “Riparo dalla tempesta”, le puntate odierne rappresenteranno un vero e proprio giro di boa per la nuova edizione del Medical-Drama. Originariamente concepite ...