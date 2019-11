Più rischi ictus e infarto per chi soffre di insonnia

Carenza di Vitamina D : quando è necessario l’integratore - le nuove indicazioni e categorie Più a rischio : Ossa delicate come il cristallo. Ogni anno in Italia si registrano oltre 230mila fratture da fragilità molte delle quali provocano disabilità, perdita di autonomia e un aumento del rischio di mortalità. L’allarme arriva dalla Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, che sottolinea anche l’impatto dell’ipovitaminosi nel complesso quadro clinico delle malattie dell’osso da Roma, dal 104esimo congresso nazionale della ...

Venezia - il sindaco Brugnaro : “Bisogna finire il Mose - si rischia di non farcela Più” : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che questa notte ha colpito Venezia, l’amministrazione comunale presenterà richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro – ...

Emissioni - Agenzia Internazionale per l’Energia : “Bisogna fare di Più o si rischia la catastrofe” : Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia la crescita delle energie rinnovabili accelererà nei prossimi decenni, ma ciò potrebbe non essere abbastanza per frenare le Emissioni del settore energetico prima del 2040. “Gli attuali piani dei governi porteranno a implicazioni climatiche catastrofiche per il pianeta. Per essere in linea con i target di Parigi c’è bisogno di enormi sforzi per spingere l’efficienza ...

Cento studiosi contro il Papa : "Ha compiuto atti sacrileghi - rischia la dannazione eterna" : “Si penta dei gravi peccati, rischia la dannazione eterna”. Il destinatario di questo attacco? Papa Francesco. Cento studiosi, laici e religiosi, hanno redatto un documento di “protesta” contro il Pontefice. “Noi sottoscritti chierici, studiosi e intellettuali cattolici, protestiamo e condanniamo gli atti sacrileghi e superstiziosi commessi da Papa Francesco, il Successore di Pietro, durante il recente Sinodo ...

Diabete - perché la donna rischia di Più : In Italia sono poco meno di 5 milioni le persone che soffrono di Diabete, ma il problema è che quasi un milione di individui non sa di avere i valori della glicemia superiori ai limiti considerati accettabili. Il Diabete, infatti, spesso non dà sintomi, oppure lancia dei segnali che possono essere colti con specifici controlli, come appunto gli esami del sangue o delle urine. Eppure riconoscerlo per tempo è fondamentale, soprattutto per le ...

Diabete - una malattia subdola senza sintomi evidenti : donne Più esposte a rischi cardiovascolari e a ictus : Il Diabete di tipo 2 in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone (dati ISTAT 2016: circa 4 milioni di soggetti con Diabete noto e più di 1 milione che non ha percezione della malattia). Ciò che alla vigilia della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra il 14 novembre desta il maggior allarme è che quasi 1 milione di soggetti soffre di Diabete ma non ne è consapevole: si tratta infatti di una malattia subdola, senza sintomi evidenti; è ...

Tasse - chi rischia di pagare di Più con la nuova Imu : Addio Tasi, la nuova Imu accorperà i due tributi. Niente aumenti secondo il viceministro Laura Castelli. Ma l'unificazione...

Diabete : donne Più esposte a rischio cuore e ictus : Colpite al cuore. Il Diabete di tipo 2 in Italia affligge quasi 5 milioni di persone, ma la malattia non ha gli stessi effetti su uomini e donne. “Le donne diabetiche hanno un rischio di sviluppare una malattia coronarica maggiore del 44% rispetto agli uomini – sottolinea Cesare Berra, direttore del Dipartimento endocrinologo-metabolico del Gruppo MultiMedica di Milano, in vista della Giornata mondiale dedicata alla malattia, che si ...

Carlo Ancelotti sempre Più a rischio. Napoli non lo vuole in panchina. Crescono le scommesse sul suo esonero : Carlo Ancelotti avrà bisogno di un successo convincente del suo Napoli stasera contro il Genoa per allontanare i cattivi pensieri e le voci sul suo futuro. I bookmaker, scrive Repubblica in edicola il nove novembre, hanno fiutato l'aria e "bancano" addirittura l'esonero (o le dimissioni) entro Natal

"Ci siamo presi molti rischi creativi con Baldur's Gate 3 - Più di quanti immaginate" : Il CEO di Larian Studios si è espresso in merito a Baldur's Gate 3 in occasione di un'intervista con Game Informer. COme possiamo vedere, il CEO dell'azienda, Swen Vincke, ha toccato argomenti come il processo produttivo del titolo, ma ha parlato anche dei rischi che Larian si è caricata sulle spalle nella realizzazione artistica del gioco."E' importante come inquadriamo i libri, le regole, la sensazione che hai al tavolo traslata in un ...

Titoli di Stato italiani Più rischiosi di quelli greci. Stavolta la Troika tocca a noi? : L’Italia sarà la nuova Grecia? Dietro la celebre battuta “una faccia, una razza” tra le due sponde del Mediterraneo nasce una riflessione attuale e chirurgica. Il sorpasso dei Titoli di Stato greci a dieci anni su quelli italiani apre uno scenario ambiguo e inquietante, certamente più volte raccontato in passato (in verità non da tutti) ma mai davvero metabolizzato dalle classi dirigenti del Paese. I Titoli ellenici sono meno rischiosi di ...

Debito pubblico - i titoli di Stato italiani Più rischiosi di quelli della Grecia. Ma il sorpasso è durato poche ore : Giovedì 7 novembre, per qualche ora, il Debito dell’Italia è Stato considerato dai mercati più rischioso di quello della Grecia. Il rendimento dei titoli decennali greci a 10 anni, che sta calando rapidamente dalla vittoria del conservatore Kyriakos Mitsotakis alle elezioni, è infatti sceso fino a 1,1% mentre quello dei Btp italiani saliva all’1,16%. Lo spread tra titoli greci a dieci anni e Bund tedeschi si è così ridotto a meno di ...

L'Italia supera la Grecia : è il paese debitore Più rischioso nell'area euro : L’Italia supera la Grecia: è il paese debitore più rischioso nell’area euro. I rendimenti dei bond di Atene sono scesi sotto quelli dell’Italia per la prima volta dal 2008. Il rendimento dei bond a 10 anni della Grecia - riporta il Financial Times - si è attestato all′1,10%. Il rendimento di titoli equivalenti italiani è salito all′1,16%. “I rendimenti di tutti e due i Paesi, ...

Se sul corpo ci sono tanti tatuaggi - non si riesce Più a sudare e si rischiano colpi di calore : I tatuaggi piacciono tanto ma a volte si abusa un po’ troppo e i rischi di compromettere la salute ci sono. Ad esempio, se un corpo è ricoperto di tanti tatuaggi, l’organismo non riesce a sudare come dovrebbe ma meno del 50%. Questa accade perché l’inchiostro ricopre molte zone del corpo e così facendo si altera la termoregolazione. Purtroppo i tatuaggi sono in aumento e le zone del corpo che ci si fa tatuare sono sempre di più ...