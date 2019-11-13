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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 16 | 30 Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 16:30 (Di mercoledì 13 novembre 2019) Viabilità 13 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA CODE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE NEI CENTRI DI FRATTOCHIE PAVONA E CECCHINA SULLA VIA COLOMBO CODE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ...
Fonte : romadailynews

twitterRoma : Proseguono i lavori di demolizione della #TangenzialeEst. Nel weekend 22-25 novembre previste modifiche alla viabil… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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