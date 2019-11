Usa: viaggiare in Bolivia è un rischio

Il Dipartimento di Statoamericano alza l'allerta per i viaggi ina 'livello 4', ovvero non, e ordina alle famiglie dei dipendenti governativi di lasciare il paese sudamericano in seguito alle tensioni che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales che ora è stato accolto dal Messico. Sconsigliando agli americani dinel paese, il Dipartimento di Stato suggerisce a coloro che al momento si trovano indi lasciare il paese.(Di mercoledì 13 novembre 2019)