Pomeriggio Cinque Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso non si sente bene : “Scusate” : Barbara d’Urso sta male in diretta a Pomeriggio 5: “Scusate, sono influenzata” Diretta non facile quella della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, martedì 12 novembre 2019, per la padrona di casa Barbara d’Urso: più volte, infatti, è apparsa un po’ sofferente e affaticata, schiarendosi la voce, tant’è che durante l’ospitata di Serena Grandi, parlando con la voce un po’ roca e tossendo, ha ...

Kiko Nalli ospite a Pomeriggio Cinque : domani le foto del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo : L'ex gieffino è intervenuto nel talk show della D'Urso per difendere la sua fidanzata ma in tanti smentiscono che possa trattarsi di una semplice paparazzata.

Pomeriggio Cinque volano parole grosse tra Francesca De Andrè e Mila Suarez : L’ ex gieffine Francesca De André e Mila Suarez si sono scontrate durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”. Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D’Urso ha commentato con una battuta, che aveva fatto Francesca De André e Mila Suarez all’interno della casa del Grande Fratello: ”Volevo metterle vicine ma poi mi sono ricordata di quello che è successo nella Casa!, è andato in onda un filmato ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso s’infuria : “Da me non vieni più” : Barbara d’Urso rimprovera un paparazzo in diretta a Pomeriggio 5 A Barbara d’Urso è toccato l’arduo compito di gestire uno dei talk più difficili di Pomeriggio Cinque. La bella conduttrice partenopea ha dovuto placare un accesso scontro tra Alex Fiumara e Gaetano Arena. Il paparazzo ha minacciato l’ex concorrente del Grande Fratello, suggerendo al ragazzo di essere grato che non si trovi in studio con lui altrimenti ...

Paola Caruso scoppia in lacrime a Pomeriggio Cinque : “Non è facile” : Pomeriggio 5, Paola Caruso si commuove in diretta: “Non so come farò” Paola Caruso è tornata negli studi di Pomeriggio Cinque per avere un confronto con Floriana Messina, che ha recentemente dichiarato di essere stata contattata da Francesco Caserta. Il ragazzo, che non ha ancora riconosciuto il figlio avuto con la showgirl, ci ha provato con l’influencer, ma questa lo ha respinto, consigliandogli di pensare a suo figlio ...

Ascolti TV | Venerdì 1 novembre 2019. Tale e Quale Show 19.4% - L’Isola di Pietro 13.4% - Quarto Grado 7% - It 6.5% - Crozza 5.2%. ViD 12.9% - Pomeriggio Cinque 12.7%-13.1% : Tale e Quale Show - Il Torneo - Jessica Morlacchi imita Loretta Goggi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2822.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share e Criminal Minds ne ha interessati 768.000 (3.7%). Su Italia 1 It- Capitolo Uno ...

Giovanni Conversano a Pomeriggio Cinque : "Non ci fu niente tra me e Lory Del Santo. Lei era seguita dai paparazzi" : Giovanni Conversano si è confrontato con Rocco Pietrantonio durante la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. L'argomento è arcinoto: l'ex tronista di Uomini e Donne, circa dieci anni fa, fu fotografato in compagnia di Lory Del Santo quando quest'ultima era fidanzata con Pietrantonio. In una puntata recentissima di Pomeriggio Cinque, la Del Santo parlò chiaramente di paparazzata organizzata ...

Lory Del Santo litiga con Manila Gorio a Pomeriggio Cinque : "La storia con Rocco Pietrantonio era falsa - lei ci prova con tutti!" (Video) : Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio si sono incontrati oggi, a Pomeriggio Cinque, per la prima volta in tv, dopo la fine della loro relazione.L'attrice e showgirl veronese, però, ha discusso soprattutto con Manila Gorio, la conduttrice, opinionista e manager transessuale, a causa di un gossip risalente a circa 10 anni fa quando, sui giornali, uscirono foto ritraenti Rocco Pietrantonio proprio insieme alla Gorio.prosegui la letturaLory Del Santo ...

Taylor Mega - Giorgia Venturini a Pomeriggio Cinque : "L'ho diffidata. Si è esposta contro di me in maniera pesante" : Giorgia Venturini è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma in onda su Canale 5.La giornalista ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ha dichiarato di aver diffidato Taylor Mega dopo il loro confronto avvenuto a Live - Non è la D'Urso, il programma di prima serata sempre condotto da Barbara D'Urso.prosegui la letturaTaylor Mega, Giorgia Venturini a Pomeriggio Cinque: "L'ho diffidata. ...

Ambra Lombardo nuda a ‘Pomeriggio Cinque’ : il nuovo seno in diretta tv : Ambra Lombardo, la prof. del Grande Fratello, si è rifatta il seno anche contro la volontà del fidanzato Kikò Nalli. “Barbara sto una favola, ero già pronta a truccarmi”, aveva scherzato in diretta con Pomeriggio Cinque dalla clinica dove il professor Pietro Lorenzetti aveva appena eseguito l’operazione al seno voluta dalla ex gieffina. Nei giorni precedenti, il suo compagno Kiko Nalli aveva espresso il suo disaccordo per l’operazione, ma poi ...

