NBA – Los Angeles Clippers | Paul George pronto al rientro | ecco quando tornerà in campo

VIDEO NBA 2019-2020 : gli highlights di Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 103-97 : Kawhi Leonard continua nel suo cammino verso l’MVP e vince quasi da solo contro i San Antonio Spurs (103-97 il risultato finale) trascinando i suoi Los Angeles Clippers alla quarta vittoria stagionale. Match combattuto sin dalla prima palla a due, e deciso solo nell’ultimo quarto, con i californiani che arrivano anche oltre la doppia cifra di vantaggio. Leonard chiude la sua partita con una doppia doppia da 38 punti e 12 ...

NBA – Brandon Ingram - frecciatina ai Lakers : “qui ai Pelicans sto molto meglio che a Los Angeles” : Brandon Ingram si gode New Orleans e lancia una velata frecciatina ai Lakers: alla nuova stella dei Pelicans non manca l’ambiente Lakers I Lakers lo hanno scelto con la seconda chiamata al Draft del 2016, mettendolo al centro del loro giovane progetto, con tanto di pesante etichetta di ‘nuovo Kevin Durant’. La franchigia giallo-viola non ci ha pensato però due volte a spedire Brandon Ingram in direzione Pelicans in un pacchetto che ha ...

NBA – Fiamme a Los Angeles : anche LeBron James tra le decide di migliaia evacuate dalle abitazioni : anche LeBron James tra le persone costrette a lasciare le abitazioni a casa di incendi a Los Angeles Paura a Los Angeles a causa di una serie di incendi che stanno costringendo le autorità a mettere in sicurezza gli abitanti, facendoli evacuare dalle loro abitazioni. Tra le decine di migliaia di persone che hanno dobuto lasciare le loro case c’è anche LeBron James, che ha twittato un messaggio importante dopo la partita allo Staples ...

VIDEO Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 122-141 NBA : highlights e sintesi della partita. Leonard trascina i suoi a casa Curry : Dopo aver vinto il derby contro i Lakers, i Los Angeles Clippers fanno un’altra vittima illustre e sono i Golden State Warriors. Nel giorno della prima al Chase Center, i Warriors subiscono la peggior sconfitta di sempre per una squadra all’esordio nella nuova arena. Infatti i Clippers si impongono addirittura per 141-122 al termine di un match dominato da Leonard e compagni. Proprio Kawhi è il miglior marcatore di Los Angeles con 21 ...

NBA – Los Angeles Clippers - Paul George pronto a ritorno : fissati i tempi del pieno recupero dall’infortunio : Paul George pronto a rientrare sul parquet dopo l’operazione alla spalla: il cestista dei Los Angeles Clippers tornerà a metà novembre Ancora qualche settimana e i Los Angeles Clippers saranno al completo. La franchigia losangelina attende con ansia il rientro di Paul George, alle prese da diverse settimane con la riabilitazione successiva all’operazione alla spalla alla quale si è sottoposto nei mesi scorsi. I Clippers dovranno attendere ...

NBA al via - ai Clippers il derby di Los Angeles : Un inizio da...Nba. Infuocate e spettacolari le prime due gare della stagione 2019-2020 con il derby di Los Angeles, vinto.

Risultati NBA – Esordio super per i Raptors - Leonard trascina i Clippers alla vittoria nel derby di Los Angeles : Buona la prima per i campioni in carica dei Toronto Raptors: Kawhi Leonard trascina all’Esordio i Clippers nel derby di Los Angeles E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione di NBA: ad aprire le danze nella notte italiana sono stati i campioni in carica dei Toronto Raptors, che hanno mandato al tappeto davanti al pubblico di casa i New Orleans Pelicans dopo un tempo supplementare col punteggio di 130-122. Una sfida sempre ...

Il 22 ottobre riparte l'NBA con il derby di Los Angeles fra Lakers e Clippers : riparte il 22 ottobre il campionato NBA, la lega di basket professionistico più seguita al mondo. Dopo la solita pausa estiva, che prevede l'assegnazione del titolo di MVP, molti movimenti di mercato delle 30 squadre del campionato e dopo la preseason, un piccolo assaggio di quello che il pubblico potrà gustare nei prossimi mesi, torna il momento di fare sul serio. Quest'estate è stata una delle più calde per la formazione dei nuovi rooster, a ...

NBA – Baron Davis e il ‘lato oscuro’ di Los Angeles : “ho addomesticato i miei demoni. Do voce al volto della città che nessuno conosce” : Baron Davis si racconta sul palco del Festiva dello Sport: l’ex playmaker americano parla del ‘lato oscuro’ di Los Angeles Spazio ad un grande nome del basket NBA sul palco del Festival dello Sport di Trento: applausi ed emozione per l’arrivo di Baron Davis. L’ex playmaker americano ha raccontato diversi episodi della sua carriera, elogiando i suoi Warriors e scherzando sulle cene al ristorante italiano con ...