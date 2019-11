Maltempo | tromba d'aria a Porto Cesareo | danni al porto turistico

Maltempo - violenta tromba d'aria a Porto Cesareo : barche trascinate per centinaia di metri : In Salento gravi al Porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche...

Maltempo - tromba d'aria a Casuzze : Una tromba d’aria si abbattuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, a Casuzze, frazione rivierasca di Santa Croce Camerina.

Maltempo - tromba d'aria in Basilicata.VIDEO : In Basilicata l'area più colpita dal Maltempo è il materano, ed in particolare la fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria si è abbattuta tra Scanzano Jonico e Policoro, provocando la caduta di alberi e pali della luce e causando danni alle coperture di abitazioni e aziende.

Maltempo - a Matera tromba d’aria e pioggia torrenziale : strade e Sassi diventano fiumi : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera. Sono stati circa 50 gli interventi dei Vigli del fuoco che sono intervenuti a seguito di caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione. Già nella giornata di martedì 11 novembre, a Matera (ma anche in altri comuni) le scuole erano rimaste chiuse su disposizione del sindaco di Matera e dei sindaci ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Maltempo Sicilia - tromba d’aria a Licata : tetti scoperchiati e danni - strada chiusa : Una tromba d’aria ha creato il panico, oggi pomeriggio a Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da ore piove a dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati, come quello del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. Molta paura tra gli abitanti. I vigili del fuoco in azione, al ...

Maltempo - tromba marina mozzafiato a Finale Ligure [FOTO e VIDEO] : Una tromba d’aria spettacolare ha interessato le acque di Finale Ligure nella giornata di ieri, Venerdì 8 Novembre. Il giorno precedente, un enorme tornado aveva colpito Genova. Spettacolari le immagini (foto e video) che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Maltempo in Liguria, tromba marina mozzafiato a Finale Ligure [VIDEO] L'articolo Maltempo, tromba marina mozzafiato a Finale Ligure [FOTO e VIDEO] sembra essere il primo su ...

Maltempo a Genova - la tromba marina a un passo dal Porto Antico : le immagini : Una tromba marina, un arcobaleno, grandine e un intenso temporale di breve durata: è il mix di fenomeni meteorologici registrato dall’Arpal stamani a Genova. Nessun danno da segnalare a persone o cose. Una tromba marina è passata al largo di Genova davanti al Porto Antico. Rovesci temporaleschi con grandine hanno interessato il settore centrale della Regione e in particolare il Ponente genovese, la Val Polcevera, la Valle Scrivia raggiungendo ...

Maltempo - tromba d'aria davanti al Porto Antico di Genova. VIDEO : Una tromba d’aria marina è passata nella mattinata di giovedì 7 novembre al largo di Genova, davanti al Porto Antico. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma il fenomeno meteorologico ha attirato l’attenzione di tanti genovesi. Oltre alla tromba d’aria, l’Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ha registrato anche un intenso temporale di breve durata, accompagnato dalla grandine e poi da un arcobaleno. La tromba d'aria ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il Petronio : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo - pioggia su gran parte d’Italia. Tromba d’aria in Liguria : Cielo nuvoloso e precipitazioni abbondanti e persistenti. A Lavagna una Tromba d’aria ha scoperchiato alcune abitazioni

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...

Maltempo Liguria - tromba d'aria : esonda torrente Petronio : VIDEO : Ondata di Maltempo su tutta la penisola in queste ore, ma sotto osservazione resta la Liguria. "Non uscite di casa se non è necessario": è questo l'appello via Facebook del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per le condizioni meteo che definisce "preoccupanti". Molte le strade e le piazze allagate della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Riva Trigoso al momento risulta ...

?Maltempo - piogge e allagamenti : tromba d'aria in Liguria. Sindaco di Sestri : rimanete in casa : Maltempo diffuso in tutta Italia. allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente Ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'Arpal. Una persona è stata...