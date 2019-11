Le Mans ' 66 - La Grande Sfida | le auto più belle

Caitriona Balfe - da «Outlander» a «Le Mans '66 - La grande sfida» : Va bene il pilota Christian Bale, va bene l'ex pilota Matt Damon, ma in Le Mans '66 - La grande sfida c'è una donna che rimane impressa e a interpretarla è Caitriona Balfe. L'unica figura femminile rilevante dell'intero film compare in poche scene ma è comunque di spicco. Non si è mai vista una compagna insieme così forte eppure comprensiva, complice ma critica all'occorrenza accanto a un ...

Le Mans 66 - La grande sfida - La vera storia che ha ispirato il film FOTO GALLERY : Una storia di auto e personaggi leggendari, tra pochi giorni sul grande schermo. Dal 13 novembre sarà nelle sale italiane la pellicola "Le Mans 66 - La grande sfida", diretta da James Mangold e costata alla 20th Century Fox ben 100 milioni di dollari, che celebra lo storico duello tra le V8 Ford e le V12 Ferrari.La storica tripletta. Una sfida epica, dettata dalla tenace rivalità tra Henry Ford II ed Enzo Ferrari, patron della Casa del ...

Matt Damon e Christian Bale nel loro ultimo film «Le Mans ’66 - La grande sfida» : Ci sono storie difficili da inventare dal nulla. Cominciano piccole e poi mettono su i muscoli per diventare epiche. Ford v Ferrari, che in Italia esce come Le Mans ’66 - La grande sfida, fa parte di questa categoria. È la storia di un’amicizia maschile, una storia vera di motori, di soluzioni inaspettate, di vittorie inattese. E di un successo che non era certo scritto sulla carta, ma che invece è riuscito a riavvolgere ...

Ken Miles - chi era il pilota interpretato da Christian Bale «Le Mans 66 - La Grande Sfida» : Ken Miles, interpretato da Christian Bale in Le Mans 66 - La Grande Sfida, era un uomo come non se ne fanno più. Era un ingegnere e un meccanico, ma anche un pilota velocissimo, solo che interpretava le corse come un passatempo, un hobby si direbbe oggi, anche perché nella sua epoca correre per lavoro era molto diverso rispetto a oggi: i soldi erano pochi, le gare tante e le possibilità di morire ancora di più. Ma Ken Miles ...

