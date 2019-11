Juventus | Ronaldo pronto a chiudere le polemiche | il portoghese ha le idee chiare su come

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina provano il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina prova il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Cristiano Ronaldo - un guaio da 116 milioni : perché la Juventus deve risolvere - subito : Gioca e corre male, si tocca spesso il ginocchio, viene sostituito e s' incazza. Così tanto da rientrare direttamente negli spogliatoi, senza passare dalla panchina. Cristiano Ronaldo non accetta la resa dinanzi ai problemi fisici, ma vorrebbe sempre e comunque restare in campo e cercare la giocata

Ronaldo Juventus - la società ha deciso : ora arriva anche la conferma! : Ronaldo Juventus- Sostituzione contro il Milan accolta con particolare scetticismo, qualche parolina di troppo nei confronti di Sarri e poi via dentro gli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Nessun caso, anche perchè lo stesso tecnico della Juventus ha confermato che l’attaccante portoghese era solamente arrabbiato con se stesso. Non ci sarà nessuna multa: questa la scelta da parte della società, anche se Ronaldo dovrà scusarsi ...

Gazzetta : “La Juventus non può rompere con Ronaldo - grazie a lui gli sponsor pagano il doppio » : Il campo conta ma fino a un certo punto. Lo scrive chiaramente Marcio Iaria sulla Gazzetta dello sport. Ricorda – se qualcuno lo avesse dimenticato – che il portoghese più che un calciatore è un’azienda. Per lui la Juventus ha speso 100 milioni per il cartellino, 12 di commissioni e ne spende 58 per lo stipendio lordo annuo. Una cifra, ricorda Iaria, che la Juventus ha speso non solo per assicurarsi le prestazioni sportive di ...

La Juventus vuole le scuse di Cristiano Ronaldo : Ieri sera il campione della Juventus è uscito dal terreno di gioco senza salutare compagni ed allenatore. Ronaldo inoltre ha lasciato lo Stadium anzitempo. Juventus Ronaldo – Non ci sarà alcuna punizione esemplare contro il portoghese ma la Società chiede che porga delle scuse ai compagni ed Maurizio Sarri apertamente. Ora sta a Ronaldo ricucire lo strappo. Lo riporta Sky Sport tramite l’inviato Guardalà PER LEGGERE TUTTE LE ...

Juventus – Insulto Cristiano Ronaldo : il club ha preso la sua decisione nei confronti del portoghese : Nessun provvedimento per Cristiano Ronaldo: la Juventus ha deciso di non multare l’attaccante portoghese La Juventus ha trionfato ieri nella sfida contro il Milan, ma sta facendo tanto discutere la reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione di Maurizio Sarri nel corso del match. L’attaccante portoghese non ha infatti nascosto tutto il suo disappunto, esclamando anche qualcosa contro il tecnico bianconero. Si è ipotizzato ...

Cristiano Ronaldo sostituito - rabbia vs Sarri/ Video Juventus - CR7 lascia lo stadio : Cristiano Ronaldo sostituito da Maurizio Sarri al 55' di Juventus-Milan: portoghese su tutte le furie, labiale sibillino verso il tecnico. Il Video.

Juventus - Ronaldo furioso per la sostituzione : si ipotizza un futuro lontano da Torino : A decidere la gara contro il Milan è stato Paulo Dybala, il quale, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, ha segnato il gol della vittoria dopo avere aggirato Romagnoli. CR7 è apparso notevolmente contrariato per la sostituzione e ha lasciato lo stadio tre minuti prima della conclusione del match: tale situazione potrebbe avere dei risvolti futuri importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il cambio non è stato assolutamente ...

Juventus - Ronaldo rompe il silenzio dopo la furia dello Stadium : il post social di CR7 è stringato [FOTO] : Il giocatore bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del match di ieri con il Milan, con una stringata didascalia Tutti attendevano notizie da Cristiano Ronaldo, dopo quanto accaduto ieri nel match con il Milan, terminato anzitempo e con la rabbia in corpo dopo la sostituzione con Dybala decisa da Sarri. Oggi il portoghese non si è fatto attendere e, come di consueto, ha commentato la vittoria della Juventus sui ...

Juventus - Szczesny difende Cristiano Ronaldo : “normale che si arrabbi - tornerà a fare la differenza” : Il portiere della Juventus ha commentato la dura reazione di Ronaldo alla sostituzione decisa da Sarri, prendendo le difese del portoghese Dalla parte di Cristiano Ronaldo, nonostante la stizzita reazione al cambio voluto da Sarri con Dybala. Szczesny non se la sente di puntare il dito contro il proprio compagno, colpevole di aver abbandonato lo stadio prima della fine della partita tra Juventus e Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Interrogato ...

Juventus - caso Ronaldo : via prima del 90' - ora rischia la multa. Sull’infortunio e sul Portogallo… : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè dopo la sostituzione di ieri sera nel match contro il Milan. Come evidenziato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa, l’attaccante portoghese è stato sostituito perchè non al meglio fisicamente, perchè reduce da 20 giorni di leggero affaticamento al ginocchio. Un piccolo problema al collaterale del ginocchio […] L'articolo Juventus, caso Ronaldo: via prima del 90′, ora ...

Ronaldo Juventus : multa e infortunio - ecco cosa rischia davvero CR7! : Ronaldo Juventus- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Cristiano Ronaldo potrebbe essere multato dalla Juventus dopo il comportamento di ieri durante la sostituzione con Paulo Dybala. L’attaccante portoghese, come noto, è ritornato subito negli spogliatoi e ha abbandonato lo stadio prima del triplice fischio finale. Ora Ronaldo potrebbe rischiare concretamente una multa, soprattutto per mancanza di rispetto verso allenatore e verso i ...

Juventus - Capello si schiera con Sarri contro Ronaldo : 'Non dribbla nessuno da 3 anni' : L'ex allenatore del Real Madrid, Fabio Capello si è schierato contro Cristiano Ronaldo a seguito della reazione avuta dal portoghese per la sostituzione operata dall'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, nella vittoria per 1-0 dei bianconeri contro il Milan. Il Nazionale portoghese era chiaramente arrabbiato e, di fatto, ha camminato dritto nel tunnel dopo essere stato sostituito al 54° minuto della partita. Capello, mentre era ospite di ...