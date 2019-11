Sicurezza stradale | Altroconsumo | dal 15 scatta obbligo pneumatici invernali 2

Sicurezza stradale : Altroconsumo - dal 15 scatta obbligo pneumatici invernali : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – I consumatori italiani sono in questi giorni alle prese con il cambio gomme: è infatti alle porte la scadenza del 15 novembre, giorno in cui nel nostro Paese scatta l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali (o dotarsi di catene da neve a bordo). Per supportare i consumatori nella scelta, Altroconsumo ha testato 30 pneumatici: 15 della misura 185/65 R15, generalmente utilizzati su piccola auto come ...

Sicurezza stradale - Dispositivi antiabbandono - cronaca di una storia italiana : Da cinque giorni infuria la polemica sui seggiolini antiabbandono, che secondo molti sarebbe entrata in vigore a sorpresa, secondo altri comunque con troppa fretta. Nei giorni scorsi cè chi ha parlato, addirittura, di obbligo anticipato, come se qualcuno potesse manipolare a piacimento le leggi e le loro disposizioni. Di seguito il diario di una vicenda che ha svelato, fin dai giorni della stesura della legge in parlamento, linadeguatezza della ...

Campidoglio - Aci e Fia insieme per costruire percorsi di sensibilizzazione e informazione su Sicurezza stradale : Roma – costruire percorsi di sensibilizzazione riguardo l’educazione stradale, garantendo un capillare coinvolgimento delle scuole, in occasione del 17 novembre, ‘Giornata Mondiale dello Studente’, e in corrispondenza dell’E-Prix di Roma 2020, che si svolgerà il prossimo 4 aprile. Azioni che devono inserirsi in un quadro complessivo in cui istituzioni e stakeholders si impegnino, tramite specifiche sinergie, a promuovere la sicurezza ...

Sicurezza stradale - per i giovani è una scocciatura. Per strada bisogna usare la testa : Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35 milioni di persone sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del #ForumAutomotive. Per i giovani la Sicurezza è visto come un obbligo! Numeri ...

Lab - Renault e PSA : da 50 anni insieme per la Sicurezza stradale : Festeggia i suoi primi 50 anni il Lab, centro di ricerca fondato nel 1969 da Peugeot e Renault, un laboratorio di incidentologia, biomeccanica e studi del comportamento umano che si occupa di migliorare la sicurezza stradale. Il team che lo compone comprende venti esperti del settore provenienti dai ranghi di entrambe i costruttori.I dati. Nei suoi cinquantanni di vita, il Lab ha contribuito a ridurre di cinque volte il numero dei morti per ...

Milano. Sicurezza stradale : da Regione 10 milioni per 73 progetti : Sono 73 le proposte progettuali che Regione Lombardia cofinanzierà per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità Stradale. Il

Milano. Sicurezza stradale : 10 milioni per prevenzione incidenti nel triennio 2019-2021 : I fondi regionali per diminuire gli incidenti stradali sono stati incrementati di ulteriori 1.534.000 euro. Queste risorse si aggiungono agli

#FORUMAutoMotive e l’allarme Sicurezza stradale : l’allarme sicurezza stradale: sarà questo il focus del nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore che torna il prossimo 29 ottobre a a Milano (presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione 91, dalle ore 9.00). Il programma si preannuncia ricco di spunti, analisi e dibattiti, animati dal consueto stile provocatorio […] L'articolo ...