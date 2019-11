Shakira | Ho rischiato di perdere la voce | mi esprimevo a gesti Sono andata anche a

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) C’è stato un tempo in cuiha temuto di non riuscire mai più a cantare. Era la fine del 2017 e, a causa di un’emorragia alle corde vocali, parlava a malapena: “Dovevo esprimermi a, nessuno mi capiva”, ha raccontato nel corso di una lunga intervista al Guardian. Lasembrava averla abbandonata del tutto, tanto da spingerla ad andare a Lourdes per chiedere un intervento divino.“Pensavo che ci sarebbero state delle cose nella mia vita che piano piano mi avrebbero abbandonato, come la bellezza, la giovinezza, etc. Ma non avevo mai pensato che la miaavrebbe potuto lasciarmi perché è così radicata nella mia natura. È la mia identità. Non riuscire a cantare è stato insopportabile”, ha aggiunto la cantante.Ripercorrendo quel periodo buio,ricorda che esprimersi era ...

