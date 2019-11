Lo scooter elettrico modulare che accontenta tutti

Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) Ösa è unoche non eccelle nel design ma consente di scegliere tra circa mille combinazioni differenti. Il mezzo della svedese Cake non ha eguali tra i molti modelli elettrici proposti finora e nasce non per stupire ma “per offrire alternative valide e su misura alle persone in previsione della scomparsa delle automobili dal panorama urbano”, come spiegato da Stefan Ytterbon, Ceo dell’azienda di Stoccolma – una città dove, è noto, i mezzi green e la sostenibilità sono molto gettonati. Alla base dei due modelli Ösa Lite e Ösa+ c’è la naturache permette a ogni persona di scegliere la versione più indicata per le proprie esigenze. Nel primo caso si tratta di un ciclomotore con telaio in alluminio 6061 con batteria da 1,5 kWh, velocità massima di 45 km/h e autonomia di circa 75 chilometri, nel secondo invece c’è la batteria da 2,5 kWh con l’autonomia che arriva a ...

iPonza_it : #Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Monopattino Elettrico Pieghevole, 45 km di Autonomia, Velocità fino a 25 km/h, Vers… - venti4ore : MiMoto: arriva a Genova lo scooter sharing elettrico ed ecologico - HDblog : RT @HDblog: Silence S01: scooter elettrico con batteria-trolley removibile | Arriva in Italia, i prezzi -