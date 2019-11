Gli sviluppatori di Remothered | Broken Porcelain svelano gli inquietanti misteri e i

Marvel's Avengers : Gli sviluppatori stanno cercando un compromesso tra accessibilità e sfida : Marvel's Avengers si prospetta essere un titolo molto interessante, non tanto perché i ragazzi di Crystal Dynamics stanno lavorando molto per aggiungere carne al fuoco ma anche per il fatto che gli Avengers rappresentano un elemento portante di tutto il mondo Marvel.Viene da chiedersi tuttavia quale sarà il livello di sfida proposto dal gioco, e se verrà sacrificata la difficoltà generale per concentrarsi sull'accessibilità. Durante ...

Nintendo pubblica a sorpresa The Stretchers - il nuovo bizzarro gioco deGli sviluppatori di Little Nightmares : Dal nulla, Nintendo ha pubblicato un nuovo gioco dello sviluppatore di Little Nightmares, Tarsier.Il gioco si chiama The Stretchers e vi vede trasportare i pazienti feriti in ospedale lottando contro il tempo.Sembra essere un'esclusiva Switch ed è disponibile sull'eShop di Nintendo a un prezzo di 19,99 Euro.Leggi altro...

Gli sviluppatori di Mass Effect 3 - Skyrim e Fallout 3 fondano un nuovo studio : I creatori di Mass Effect 3, The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 3 si sono uniti per creare un nuovo studio chiamato Brass Lion Entertainment. Lo studio è stato annunciato da un ex dipendente di Bioware, Manveer Heir, che lo definisce uno "studio di intrattenimento vario e inclusivo" al lavoro dall'inizio del 2017.Lo studio si concentrerà sulla "creazione di universi immaginari originali incentrati su personaggi, culture e storie Black and ...

I dati deGli iscritti ai gruppi di Facebook esposti senza permesso a cento sviluppatori di app : immagine: Pixabay Facebook ha rivelato che fino a 100 sviluppatori di app di terze parti hanno potuto accedere impropriamente ai dati dei membri dei gruppi del social network. Durante una revisione degli accessi ai dati degli utenti consentiti a terze parti, la società di Menlo Park si è accorta che 11 sviluppatori hanno sicuramente ottenuto, senza le autorizzazioni adeguate, le informazioni dei membri dei gruppi di Facebook nei 60 giorni ...

Gli sviluppatori di Star Wars Jedi : Fallen Order spiegano perché non sarà possibile smembrare gli Stormtrooper : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order promette di offrire una profonda esperienza di Star Wars, con una storia originale e una grande enfasi su incredibili combattimenti con la spada laser. Ma una cosa non la vedremo nel gioco: lo smembramento degli Stormtroopers nemici.In un altro franchise, questa sarebbe una cosa strana su cui concentrarsi. Ma lo smembramento e le spade laser di Star Wars sono andate di pari passo dall'inizio, quando ...

Facebook : cento sviluppatori hanno avuto accesso ai dati personali deGli utenti dai Gruppi : In un blog post il direttore dei programmi per gli sviluppatori del social blu ha ammesso la possibilità che terze parti "abbiano avuto accesso alle informazioni più a lungo di quanto l'azienda intendesse"

Devolver Digital accusa Gli sviluppatori di un'app di auto-aiuto di aver copiato lo stile di GRIS : un'app di auto-aiuto chiamata The Fabulous sarebbe stata accusata di aver plagiato lo stile di GRIS, il puzzle-platform di Nomada Studio. The Fabulous è un'applicazione che sostiene di voler aiutare gli utenti a costruire delle sane abitudini "eliminando quelle cattive" ed è disponibile per i dispositivi mobile.Dal video pubblicato da Devolver Digital si può notare l'estrema somiglianza dei due titoli: le stesse inquadrature e gli stessi ...

Le loot box sono gioco d'azzardo per Gli sviluppatori dello shooter co-op GTFO : Già da molto tempo si sente parlare di microtransazioni e l'industria del gaming è divisa tra gli studi di sviluppo a favore e contro queste meccaniche di monetizzazione, con il governo inglese che ha preso la decisione di etichettare le loot box come gioco d'azzardo. Durante un'intervista con Simon Viklund, uno dei nove membri dello studio 10 Chambers Collective, i creatori di GTFO, ha affermato che le loot box sono sicuramente giochi ...

Le loot box rientrano nel gioco d'azzardo - almeno secondo Gli sviluppatori dello shooter co-op GTFO : Già da molto tempo si sente parlare di microtransazioni e l'industria del gaming è divisa tra gli studi di sviluppo a favore e contro queste meccaniche di monetizzazione, con il governo inglese che ha preso la decisione di etichettare le loot box come gioco d'azzardo. Durante un'intervista con Simon Viklund, uno dei nove membri dello studio 10 Chambers Collective, i creatori di GTFO, ha affermato che le loot box sono sicuramente giochi ...

Gli sviluppatori di Hearthstone e il caso Blitzchung e Hong Kong : "avremmo dovuto reagire diversamente" : "Credo che a tutti piacerebbe aver reagito in modo differente. Stiamo imparando". Sono queste alcune delle parole chiave al centro di un'intervista di Kotaku molto interessante con due figure di spicco dietro lo sviluppo di Hearthstone. Un'intervista che inevitabilmente si concentra sul caso Blitzchung e la questione Hong Kong.Il game director, Ben Lee, e il creative director, Ben Thompson, fanno sostanzialmente eco alle parole già pronunciate ...

Gli sviluppatori di Dauntless cercano "traduttori volontari" e i fan si scagliano contro Phoenix Labs : Sebbene non siano stati condivisi numeri concreti, è molto probabile che Dauntless sia stato un successo per lo sviluppatore Phoenix Labs. Milioni di giocatori si sono tuffati nel gioco free-to-play in stile Monster Hunter, e molti si stanno divertendo ancora oggi. Altri ancora arriveranno sicuramente quando il gioco sarà finalmente disponibile anche su Nintendo Switch.Tuttavia, è emersa una notizia un po' particolare riguardo i piani di ...

Remnant : From the Ashes : lo shooter survival deGli sviluppatori di Darksiders 3 ha venduto oltre un milione di copie : Perfect World Entertainment e Gunfire Games oggi hanno annunciato che Remnant: From the Ashes ha venduto più di un milione di copie. Per festeggiare, giovedì 31 ottobre verranno pubblicati nuovi contenuti in gioco e ricompense che miglioreranno l'esperienza dei giocatori, inclusa una delle richieste più frequenti dei fan: la modalità Estrema. Questa nuova modalità sfiderà i giocatori a completare il gioco con una sola vita. Inoltre, il team di ...

Gli sviluppatori di Hellblade annunciano The Insight Project - un nuovo progetto per aiutare a combattere le malattie mentali : Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory del 2017 è una storia straziante che si concentra sulle lotte per la salute mentale e sul superarle. Lo studio britannico ha ora annunciato il suo prossimo progetto che continua su questa strada ma in un modo nuovo e innovativo.The Insight Project, come viene chiamato, è una nuova iniziativa che Ninja Theory sta intraprendendo con il neuroscienziato Paul Fletcher, che ha lavorato con lo sviluppatore ...

Google e Samsung aprono Motion Sense e Tizen aGli sviluppatori in modo differente : Il chip radar Soli e le funzionalità Motion Sense resteranno esclusivi dei Pixel 4 mentre il sistema operativo Tizen sbarcherà pure su smart TV non di Samsung L'articolo Google e Samsung aprono Motion Sense e Tizen agli sviluppatori in modo differente proviene da TuttoAndroid.