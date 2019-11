Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019)cambierà ilper il GP del2019, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Interlagos nel weekend del 15-17 novembre. Sulla Ferrari del monegasco verrà dunque montata la quarta power unit stagionale e, proprio per questo motivo, il 22enne dovrà scontare diecidi penalità sulla griglia di partenza visto che il regolamento consente di utilizzare massimo tre propulsori diversi nel corso del campionato La sostituzione sulla Ferrari numero 16 si è rivelata necessaria perché la terza power unit si era rovinata in occasione delle prove libere 3 del GP degli USA e non è stato possibile recuperarla, ad Austin gareggiò con la seconda unità meno potente che non può essere impiegata anche a San Paolo vista la sua lunga attività. A Maranello si è dunque operato per questo cambio, una power unit fresca e performante con anche delle componenti del ...

SkySportF1 : .@Charles_Leclerc con un nuovo motore endotermico in vista del GP di Interlagos? Gli scenari ?… - H30C5 : RT @SkySportF1: .@Charles_Leclerc con un nuovo motore endotermico in vista del GP di Interlagos? Gli scenari ? - OA_Sport : F1, Charles Leclerc penalizzato di 10 posizioni nel GP Brasile 2019! Motore nuovo per la Ferrari, in pista con comp… -