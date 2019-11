ArcelorMittal non chiude del tutto “Soluzione nelle mani di Conte

Ilva - ArcelorMittal deposita l'atto ufficiale di recesso. I sindacati : «Confronto non si fermi» : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

ArcelorMittal - ricorso dei commissari : «Non ci sono condizioni per il recesso» : Lo 'scudo penale' non è una condizione che consente il recesso del contratto da parte di ArcelorMittal. È questo uno dei punti del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo...

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ex Ilva - Fico : “Lo Stato dev’essere duro con ArcelorMittal. Azienda non può fare ciò che vuole e stracciare il contratto” : Lo Stato deve essere “unito, compatto nel far valere ragioni e diritti, perché una multinazionale non può pensare di stracciare un contratto in questo modo. Lo Stato su questo deve essere molto duro“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito dell’ex Ilva, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi. Contrasti nel M5s per lo scudo penale ad ArcelorMittal? “A questo pensano il governo il ...

Ex Ilva - Buffagni : “Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero pensino ai lavoratori e non alle loro tasche” : “La Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano Buffagni, in riferimento al caso dell’ex Ilva. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Ex Ilva : sindaco Taranto - ‘non ci stracciamo vesti se ArcelorMittal minaccia di andar via’ : Taranto, 7 nov. (Adnkronos) – “Vogliamo approfittare di questa crisi, che potrebbe cambiare per sempre lo scenario socio-economico nazionale e non solo, per ridiscutere l’intera governance e le priorità di quello stabilimento. Vogliamo che sia restituita centralità e dignità all’uomo e alla comunità locale, prima che al profitto e al pil. Non ci stracciamo, dunque, le vesti se ArcelorMittal minaccia di ...

Ilva - Patuanelli : "ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano industriale" : Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai ...

Conte su ArcelorMittal : 'Al momento non c'è soluzione' : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che al momento non c'è alcuna soluzione concreta in vista. Sembra davvero il caso di dire che sono nuvole molto minacciose, quelle che si addensano in queste ore sul destino dell'ex Ilva di Taranto, con la spada di Damocle che pende sul capo di migliaia di lavoratori, non solo a Taranto, ma anche in altri 11 siti, con 10.777 lavoratori che adesso rischiano di perdere il proprio posto di ...

"Lo scudo penale non c'entra - ArcelorMittal va via per ragioni industriali" - ha detto Conte : Il motivo che ha portato ArcelorMittal a recedere dall'investimento nell'Ilva non è la clausola per la tutela penale, ma la non sostenibilità dell'investimento con una produzione di acciaio ridotta. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'incontro con i vertici della multinazionale indiana a Palazzo Chigi: "Il governo ha dichiarato la disponibilità ad introdurre lo scudo penale", ha detto Conte, ma è emerso ...

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila esuberi - scudo non è la causa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere

Ilva - il retroscena su Stefano Patuanelli : quando disse al Cdm che ArcelorMittal non avrebbe lasciato : Il ministro Stefano Patuanelli che ha il dossier Ilva in mano, dice che l'azienda sta usando quello dello scudo penale come "una foglia di fico". Ma ora lo stesso Patuanelli è finito nel mirino del Pd e non solo: su di lui sospetti e accuse incrociate. Due settimane fa, rivela Il Corriere della Sera