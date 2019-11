Airplane Mode è un nuovo bizzarro gioco che ci offre le emozioni di un volo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) Lo sviluppatore Hosni Auji e il publisher AMC hanno da poco svelato, unche promette di offrire i momenti più intensi e noiosi di uncommerciale di sei ore in tempo reale.Dalla comodità del vostro posto vicino al finestrino in Economy Class,punta ad offrire la "simulazione dipiù realistica mai creata". Ciò include l'esperienza completa di taxi, decollo, atterraggio e autentici rumori ambientale. Ogniè randomizzato, il che significa che i giocatori sperimenteranno eventi diversi - come ritardi, turbolenze, cattive reti wifi e bambini urlanti - ogniplay-through.Leggi altro...

Eurogamer_it : #AirplaneMode: ecco il gioco che offre le 'emozioni' di un volo commerciale di 6 ore in tempo reale. - claudioiezzim : RT @ItaliaStartUp_: Airplane Mode vi metterà nei panni di un passeggero di un volo di linea - Tom's Hardware Italia - yourXss : RT @pcexpander: Airplane Mode vi metterà nei panni di un passeggero di un volo di linea #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… -