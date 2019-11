Università | protesta studenti Palermo | domani corteo sino all’Ars

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019), 11 nov. (Adnkronos) – Il Comitato spontaneo di mobilitazione studentesca (Csms) scenderà in piazza, martedì 12 novembre, per chiedere al governo regionale maggiori risorse per il diritto allo studio. Il concentramento è alle 9.30, davanti ai cancelli dell’(Edificio 12) da dove gli– saranno presenti anche rappresentanti di altre sigle e i tre membri rappresentativi della componente studentesca in seno al cda dell’Ersu – si dirigeranno verso la sede dell’Ars dove alle 12 è fissata una seduta della Commissione Cultura e Formazione alla quale parteciperanno i rappresentati del Csms. “Ci siamo stancati – sottolinea una studentessa – di essere una voce marginale nella spesa pubblica regionale, dietro queste carenze di fondi ci sono vite umane spezzate, sogni distrutti dall’indisponibilità di ...

