Tragedia sul lavoro a Vicenza | tetto cede | operaio 34enne vola giù per 5 metri | gravissimo

Nuoto - Simona Quadarella sulla Tragedia di Alessandria : “Un pensiero agli eroi morti oggi - un dolore insostenibile” : La tragedia di Quargnento, nell’alessandrino, dove l’esplosione di un cascinale provocata da una fuga di gas (forse di origine dolosa) ha causato la morte di tre pompieri, ha toccato il cuore di tutti, dal Premier Giuseppe Conte e al Corpo dei Vigili del Fuoco nella sua interezza, oltre ovviamente all’intera comunità. In questo senso, Simona Quadarella, facente parte del gruppo sportivo Fiamme Rosse (dei pompieri), ha voluto ...

Bomba d?acqua su Napoli - Tragedia sfiorata a Fuorigrotta : il costone crolla sulle case : Erano le 6.30 del mattino quando in via Zanfagna a Fuorigrotta s'è sfiorata la tragedia. Un'intera parete rocciosa è venuta giù dal costone di Cupa San Giovanni,...

Ciclismo - Tragedia sfiorata alla Volta de Guarulhos per un’auto entrata sul percorso : Il tema della sicurezza nel Ciclismo professionistico resta uno dei più caldi e dibattuti nel mondo delle due ruote. Negli ultimi anni si è assistito ad incidenti gravi e assurdi, anche in corse del calendario World Tour, a volte per colpa del pubblico, altre per le moto e le auto del seguito. Scendendo nelle categorie minori, nelle corse giovanili o nelle mille gare di livello nazionale o regionale che si svolgono negli angoli più disparati del ...

Roma-Civitavecchia - Tragedia sulla A12 : trovato uomo deceduto in fondo ad un viadotto : Una brutta tragedia di natura passionale si è verificata ieri sulla A12 Roma - Civitavecchia, dove un uomo di 36 anni, italiano, e di cui non sono state diffuse le generalità, si è lanciato dal viadotto del Sorbo dopo aver avuto una violenta discussione con una 40enne. I due, stando a quanto riferiscono i media locali, avevano una relazione extraconiugale, ma ieri pomeriggio, 28 ottobre, lei ha manifestato all'uomo la volontà di lasciarlo, ...

Tragedia nel mondo del calcio : calciatore si schianta contro un palo : è morto sul colpo [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristi per il mondo del calcio, un calciatore è morto nelle ultime ore a causa di un terribile incidente. Non c’è stato nulla da fare per il 22enne Federico Tomei, la Smart guidata dal giovane si è schiantata contro un palo della luce nella zona della Borghesiana, secondo i rilievi scientifici non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sono ancora tutte da verificare le cause dell’incidente, fra le ipotesi più ...

Tragedia sulle Alpi : caso archiviato da un magistrato svizzero : La magistratura svizzera ha archiviato l’inchiesta sulla Tragedia del 30 aprile 2018 nella zona della Pigne d’Arolla, dove erano morti sette sciAlpinisti, di cui sei italiani. Si erano persi nella bufera e avevano passato la notte al gelo a 3.270 metri di quota, lungo l’itinerario di sciAlpinismo ‘Haute Route’ dal Monte Bianco al Cervino. Per il ministero pubblico del Canton Vallese “nessuna ...

Vajont - 56 anni dalla Tragedia. Una profezia sul destino del progresso sfrenato : Le grandi tragedie possono insegnare tante cose, eppure sembra che non insegnino nulla. Anche quando se ne parla tanto, e nemmeno troppo a sproposito, come è successo con la diga del Vajont: la lunga voce di Wikipedia Italia contempla persino un “Capitolo 7. Nei media”, con sei paragrafi, dal cinema ai fumetti. È il sunto specialistico che chiude la dettagliata ricostruzione online della tragica vicenda, dal progetto della gigantesca ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Una Tragedia - un dramma vero". La verità sul gabbiano Giorgio : Qualche tempo fa il 'gabbiano' della dama del programma della De Filippi Uomini e Donne Gemma Galgani, Giorgio Manetti, in un'intervista al settimanale Lei, aveva raccontato del suo rapporto con la Galgani e di come ora fosse felice accanto ad un'altra donna. Gemma ha quindi voluto rispondere sulla

Ancora una Tragedia sul Gran Sasso - escursionista 52enne muore a Sella del Brecciaio : L'Aquila - Una ulteriore tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri sul Gran Sasso, quando un escursionista , Fabio Liberatore 52enne di Ovindoli, che era impegnato in un'escursione, a circa 2600 metri di quota, sulla Sella del Brecciaio, è stato stroncato da un malore improvviso. A nulla è valso l'intervenuto dei sanitari che non hanno far altro che constatarne il decesso e recuperare con l'elisoccorso il ...

Isole Tremiti - Tragedia sul lavoro a San Domino : operaio precipita dal tetto e muore : Una brutta tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina, lunedì 16 settembre, sull'isola di San Domino, in Puglia, che fa parte dell'arcipelago delle Isole Tremiti. Le stesse ricadono nel territorio della provincia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che oggi un operaio di 67 anni sia caduto dal tetto di un'abitazione, facendo un volo di ben 4 metri. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, in quanto è ...

Tragedia sulla Telesina : neonato morto in scarpata - fermata la madre : BENEVENTO - Un macabro ritrovamento avvenuto questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, lungo la statale «Telesina», al chilometro 44, esattamente a metà strada tra gli...

Madre uccide il figlio di pochi mesi lanciandolo da una scarpata : la Tragedia sulla statale Telesina : Ha ucciso il figlio di pochi mesi lanciandolo giù da una scarpata e colpendolo con un oggetto in legno o un sasso. Dopo essere precipitato il bimbo forse era ancora vivo, ma la Madre l’ha raggiunto e ha ancora infierito contro di lui. È accaduto nella notte tra il 15 e il 16 settembre lungo la strada statale Telesina, in provincia di Benevento, al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della ...

GENOVA ORE 11 : 36 - RAI 3/ Streaming video del film sulla Tragedia del ponte Morandi : GENOVA ore 11:36 in onda oggi, lunedì 15 settembre, dalle 21:45 su Rai 3. Un lungometraggio che documenta la tragedia del ponte Morandi, Streaming video

Tragedia sulle Dolomiti - morti due alpinisti veneti : Tragedia sul Sass Maòr, sulle Dolomiti. Due alpinisti veneti, uno di Monselice e l'altro di Villafranca padovana, sono morti dopo essere precipitati per un centinaio di metri mentre stavano procedendo sulla via Scalet-Biasin (Sass Maòr - Pale di San Martino). Una delle due vittime apparteneva al Soccorso alpino di Padova. Secondo quanto comunicato dal Soccorso alpino trentino il loro mancato rientro era stato segnalato verso le 20.30 di ieri ...