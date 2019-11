Sky – Massima fiducia del presidente per Ancelotti Il mister starebbe pensando di

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il Napoli è in crisi, profonda, soprattuto dal punto di vista dei risultati ed un fatto che deve venirne fuori e in tempi brevi. La strada è affidata all’allenatore, Carlo, sta a lui trovare la ricetta giusta per riportare serenità e continuità alla squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Carlonon è cambiato dopo le visioni differenti sul ritiro, l’ammutinamento della squadra e le polemiche. Ilprima di partire per Los Angeles avrebbe confermato laal suo allenatore. Le prossime partite con Liverpool e Genk sono il primo obiettivo della stagione. Carlo, secondo Sky,accarezzando l’idea di un cambio di modulo. Un ritorno al 4-3-3 già utilizzato dagli azzurri negli anni scorsi che potrebbe essere la soluzione per superare il momento di difficoltà Sarebbe una mossa ...

