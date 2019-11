LIVE Nadal-Zverev 2-1 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | sostanziale equilibrio a Londra

LIVE Nadal-Zverev - Atp Finals 2019 in DIRETTA : inizia il match tra lo spagnolo e il tedesco a Londra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Bravo Zverev che insiste col diritto facendo correre da un angolo all’altro Nadal che è costretto all’errore. 40-30 Trova la riga anche il maiorchino, Zverev non riesce a ribattere. 30-30 Bravissimo Zverev col diritto a fondo campo, Nadal sorpreso manda a rete il tentativo di palla corta. 30-15 Esagera lo spagnolo col cross, ampiamente a lato. 30-0 Servizio vincente per lo ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del secondo match di giornata delle ATP Finals di Londra tra Rafa Nadal e Alexander Zverev! Il match è valido per il gruppo Andre Agassi, che comprende anche Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas; il 33enne maiorchino, neo numero 1 al mondo, è reduce dall'inaspettato ritiro nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ...

LA CRONACA DEL RITIRO DI Nadal 17:02 Confermato l'infortunio per Nadal, che ha dichiarato di aver sentito qualcosa di anomalo all'addominale in uno degli ultimi servizi di riscaldamento. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. 16:56 Sembra essere stato vittima di una lesione addominale il maiorchino. 16:53 Si chiude anticipatamente la nostra DIRETTA LIVE, Nadal si ritira ...

16:56 Sembra essere stato vittima di una lesione addominale il maiorchino. 16:53 Si chiude anticipatamente la nostra DIRETTA LIVE, Nadal si ritira dopo un infortunio in riscaldamento e così domani il canadese Shapovalov affronterà Djokovic nella finalissima. Vi aggiorneremo appena sarà reso noto il motivo del ritiro dello spagnolo. 16:49 Nadal si presenterà a breve in conferenza stampa per ...

16:49 Nadal si presenterà a breve in conferenza stampa per dare delucidazioni su quanto accaduto. 16:47 Non si hanno ancora notizie sull'entità dell'infortunio occorso al maiorchino nel warm-up, per lui potrebbero essere a rischio anche le ATP Finals? 16:43 Si prepareranno a giocare i semifinalisti del doppio, finale che era in programma al termine dell'incontro. Anche ...

16:39 Non avremo dunque una seconda Semifinale!! Notizia clamorosa e assolutamente inaspettata; il continuo ritardo nell'ingresso si spiega così. Shapovalov va dunque in finale senza nemmeno giocare. CLAMOROSO! 16:37 CLAMOROSO!! SI RITIRA NADAL!!! Lo spagnolo sembra essersi infortunato nel riscaldamento pre partita!! 16:35 Si fanno attendere ancora un po' i due ...

15:59 Seconda Semifinale di giornata in cui si sfidano il n°2 al mondo Rafael Nadal, che dalla prossima settimana tornerà al primo posto del ranking mondiale, e Denis Shapovalov, giustiziere di Gael Monfils per la gioia del nostro Matteo Berretini che parteciperà così alle ATP Finals di Londra. 15:56 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda ...

Il programma completo delle semifinali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov, match valido per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi, non prima delle ore 16.30 ci sarà la sfida che opporrà l'iberico al canadese. Da un lato il nordamericano, che ieri battendo Gael Monfils ha regalato l'accesso alle ATP ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata della Laver Cup 2019, la competizione che mette di fronte l'Europa al Resto del Mondo. Si riparte con l'Europa in vantaggio per 7-5, ma oggi ogni vittoria vale tre punti e dunque può ancora succedere di tutto. Si comincia alle ore 12.00 ed è il momento più atteso di tutta la Laver Cup 2019. Nel doppio Team Europe ...

FINE TERZO SET 10-6 Team World BATTE Team Europe! 7-5 TOTALE! 6-9 Con il telecomando Nadal! Volée nell'angolino. 5-9 Scappa via il diritto di Sock. 9-4 Dà spettacolo l'australiano: Nadal ci arriva comunque ma Sock mette in difficoltà il greco. 8-4 Scarico Nadal: rovescio in rete. 4-7 ALTRO RECUPERO DELL'AUSSIE! Nadal ci prova ma il recupero di Kyrgios sullo smash di Tsitsipas ...

22.59 Il Team Europe vince il secondo set 6-3 dominando il parziale e sfruttando il calo di Kyrgios e Sock nonostante il controbreak del settimo game: super tie-break in vista. FINE secondo SET 6-3 secondo SET Team Europe! SI VA AL super tie-break! 40-15 Missile in risposta di Sock! 40-0 Tre set point per Team Europe! 30-0 Ace dello spagnolo. 15-0 Ottima prima di Nadal. 5-3 Nuova chance per ...

15-0 Ace di Sock. 5-2 controbreak Resto del Mondo! Volée disastrosa di Nadal. 30-40 Ace di Tsitsipas. 15-40 Doppia palla del controbreak. 15-30 Kyrgios si accanisce contro lo spagnolo: volée fuori. 0-15 Sock interviene sottorete: Nadal non arriva sulla demi-volée. 5-1 BREAK EUROPA! SI SUPERA TSITSIPAS. 30-40 BREAK POINT! Calo di concentrazione del duo rosso. 30-30 Due errori di fila di ...

3-1 BREAK EUROPA! Stecca Kyrgios con lo smash. 15-40 Ace di Sock. 0-40 Stop-volley di Nadal. tre palle break! 0-30 Altro smash di Nadal! Team Europe vuole il break. 2-1 Grande giocata di Nadal sottorete: demi-volée incantevole. AD-40 Si scontrano ancora Sock e Kyrgios. 40-40 Banale errore di Nadal: lunga la sua volée. 40-30 FUORI DI POCO! Kyrgios aveva trovato un altro spiraglio contro un ...