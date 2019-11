La mafia uccide solo d' estate 3 non ci sarà | l' annuncio di Pif Video

La mafia uccide Solo d’Estate avrà altre stagioni? L’amarezza di Pif : “Volevo arrivare a Falcone e Borsellino” : Sono in molti a chiedersi, un anno dopo la fine del secondo capitolo, se La Mafia Uccide Solo d'Estate avrà altre stagioni: la risposta l'ha data Pif, annunciando anche che la serie arriva nel Regno Unito e in Irlanda del Nord con la messa in onda su Channel 4. Avendo vissuto nel Regno Unito per molto tempo, Pif si è detto orgoglioso del fatto che anche il pubblico inglese possa vedere la sua serie, ma ha anche aggiunto di essere dispiaciuto ...

WANNA MARCHI/ 'La mafia calabrese ci ha bruciato l'azienda e provato ad uccidere' : WANNA MARCHI a 'Seconda Vita' di Gabriele Parpiglia rivela: 'in carcere hanno cercato di farmi suicidare, ma non ci sono riusciti'. Ora vive in Albania dove...

mafia : pentito - 'nel 2000 c'era progetto di uccidere giudice Guarnotta' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nel 2000 Cosa nostra voleva uccidere l'ex giudice istruttore Leonardo Guarnotta, oggi in pensione, in passato membro del pool antiMafia coordinato dal giudice Antonino Caponnetto. Con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello, Guarnotta ha istruito il Maxi

Stragi di mafia - Renzi difende ancora Berlusconi : “Siamo seri - non voleva uccidere Costanzo” : “Io sono avversario di Berlusconi, non ho mai avuto i suoi voti al governo, non ho nessun tipo di rapporto politico: posso dire che secondo me non voleva uccidere Maurizio Costanzo, o è lesa maestà?”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia Viva, parlando a margine del Wired Next Fest di Firenze dell’inchiesta sulle Stragi mafiose del 1993 che vede indagato dalla procura di Firenze anche l’ex presidente del ...

Stragi di mafia - Renzi difende ancora Berlusconi : “Siamo seri - non voleva uccidere Maurizio Costanzo” : “Io sono avversario di Berlusconi, non ho mai avuto i suoi voti al governo, non ho nessun tipo di rapporto politico: posso dire che secondo me non voleva uccidere Maurizio Costanzo, o è lesa maestà?”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e fondatore di Italia Viva, parlando a margine del Wired Next Fest di Firenze dell’inchiesta sulle Stragi mafiose del 1993 che vede indagato dalla procura di Firenze anche l’ex presidente del ...