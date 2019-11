La casa a forma di uovo stampata in 3D

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il render di Tera, lache verràin 3D (foto: www.aispacefactory.com) Una maxi stampante 3D è pronta per stampare unadinella zona boscosa di Garrison, a nord di New York. Il progetto, che si chiama Tera ed è stato ideato dallo studio AI SpaceFactory, è l’evoluzione di uno studio per creare abitazioni in 3D su Marte. Lasarà affittabile per brevi periodi da marzo 2020. Il grande braccio robotico montato nella foresta sul fiume Hudson servirà a stampare, con una miscela appiccicosa di basalto e biopolimeri, un guscio alto più di sette metri, la cuiricorda quella di un. Una soluzione adottata per ovviare a uno dei più grossi problemi della stampa di case in 3D, vale a dire il peso di un tetto tradizionale. La, disposta su due piani per un totale di quasi 50 metri quadrati, conterrà un secondo guscio interno in compensato di ...

