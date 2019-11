Incidente Venezia | con la macchina in un fossato | Davide | vigile del fuoco | muore a 38

Venezia - 19enne in coma dopo Incidente : il papà Franco Antonello ha ispirato Salvatores : Il ragazzo finito in coma dopo il tragico incidente a Musile di Piave (lungo la Treviso Mare) è Alberto Antonello. Il 19enne - che si è schiantato la notte di Halloween - è il secondogenito di Franco Antonello, l'imprenditore che ha dedicato la sua vita al figlio autistico Andrea. La loro storia ha ispirato prima un romanzo e poi il film di Gabriele Salvatores "Tutto il mio folle amore". Il ritiro della patente, la festa e lo schianto Giovedì ...

Incidente a Venezia - spunta una nuova ipotesi : 'Buzzi forse tradito dalla vista' : ‘Per il mondo della motonautica Fabio Buzzi era semplicemente un mito, uno che sul finire degli anni '80 fece vincere un certo Stefano Casiraghi (anch’egli morto in un Incidente di offshore, ndr). Per questo il prossimo week end tutte le manifestazioni in programma verranno annullate’. È commosso Floriano Omoboni, ex pilota e ora grande esperto di offshore per diverse trasmissioni, nel ricordare Fabio Buzzi, l’imprenditore di Lecco e pilota ...

Venezia : Capitaneria apre inchiesta - sindaco - ‘Incidente inspiegabile’ : Venezia, 18 set. (AdnKronos) – Aveva appena fatto segnare il nuovo record nella Montecarlo- Venezia, l’offshore di Fabio Buzzi, subito dopo il tremendo schianto contro la ‘lunata’ la diga alla bocca di porto del Lido che protegge il Mose, ieri sera poco dopo le 21, che ha causato tre morti: lo stesso costruttore lombardo, 76 anni, una leggenda della motonautica mondiale, l’amico Luca Nicolini e il pilota ...

Incidente a Venezia - muore Fabio Buzzi : pluricampione di motonautica : E' morto, in un grave Incidente nautico avvenuto nella tarda serata di ieri a Venezia, il pluricampione di motonautica Fabio Buzzi.

Chi era Fabio Buzzi - il pilota e campione di motonautica morto nell’Incidente a Venezia : Fabio Buzzi, classe 1943 e leggenda di motoscafo, è una delle tre vittime dell'incidente verificatosi nel lido di Venezia: stava tentando di battere il primato di velocità off-shore da Montecarlo e Venezia, una navigazione ininterrotta di 22 ore, con una sola sosta per il rifornimento a Roccella Jonica, quando lo scafo offshore su cui si trovava si è schiantato contro la diga di San Nicoletto.Continua a leggere

Venezia - è morto il campione di motonautica Fabio Buzzi in un Incidente vicino al Lido : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera intorno alle ore 21:00 nei pressi del Lido di Venezia, dove un'imbarcazione offshore, che stava effettuando una gara sportiva, si è schiantata contro la diga della lunata. A bordo c'erano quattro persone, tra cui il campione di motonautica Fabio Buzzi. Per lo stesso e per altre due persone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbero decedute a causa delle gravi ferite riportate ...

Venezia : A4 chiusa a San Stino di Livenza per Incidente : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – incidente in A4 fra un’autovettura e un autocarro: ferito il conducente del veicolo leggero. Il sinistro è accaduto verso le 14 di oggi, fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste dove il traffico è attualmente bloccato. Chiuso lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza verso Trieste e consigliata l’uscita di San Stino di Livenza. Sul posto il personale di Autovie, la Polizia ...

