Sud ostaggio delle crisi industriali Carta Transizione4 0 per Patuanelli

(Di domenica 10 novembre 2019) Laindustriale italiana non passa, anzi peggiore: i 138 tavoli diaperti al Mise a inizio anno sono ormai saliti a quota 158 con 250 mila posti di lavoro potenzialmente a rischio. Molteaziende coinvolte sono al Sud: oltre all'ex Ilva di Taranto che ArcelorMittal minaccia di chiudere se non otterrà 5mila licenziamenti, sono in forse i rilanci di Whirpool a Napoli, di Almaviva a Palermo, di Blutec a Termini Imerese, oltre che di Sider Alloys ed Eurallumina a Portovesne. Il problema è su scala regionale lo stesso di cui soffre l'Italia verso altri paesi europei come la Germania: un divario macroscopico in termini di produttività che si potrà colmare solo o adeguando le retribuzioni su base regionale o investendo in innovazione. Ma i precedenti non inducono al facile ottimismo. Segui su affaritaliani.it

