Gran Hermano Vip | Gianmarco Onestini rivela | ' Amo la modella Adara'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) L'avventura di, fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca, alVip 7 (versione spagnola delde Fratello Vip italiano) è terminata il 7 novembre in maniera piuttosto complicata. Il fratello maggiore Luca, presente in studio, è intervenuto in difesa del fratello, dando vita ad una accesa discussione con il conduttore del programma. L'junior, ultimamente, è stato al centro di numerose critiche riguardo al flirt avuto conMolinero, sua collega nella casa.innamorato dellaMolinero Il feeling instaurato trae laMolinero ha scatenato, nei giorni precedenti, diverse polemiche sia in Spagna che in Italia. Tale sintonia non è piaciuta al pubblico spagnolo che ha deciso di eliminarlo: il motivo per il quale questa intesa non è stata molto apprezzata dai telespettatori si ...

Asioss : @GOnestini Io ti credo! È la più bella storia d’amore accaduta in un Gran Hermano. Vi auguro tanta felicità insieme. - Lu56795662 : @givanamaybe @granhermano191 Perche la chat en vivo del gran hermano non è più disponibile? - acidonio_ : RT @Iperborea_: Mediaset, avresti potuto mandare questa edizione del Gran Hermano Vip in onda da noi in questo autunno senza trash. Più mi… -