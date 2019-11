Favola della domenica – La fata Mimmi

Maria Monsè e la cresima da Favola della figlia Perla Maria : Maria Monsè torna a dividere il web: stavolta al centro delle polemiche sono finite le celebrazioni in occasione della cresima della figlia Perla Maria, ritenute eccessive da molti utenti di Instagram, il social su cui la donna ha documentato i sontuosi festeggiamenti. Ad infiammare la rete ci ha pensato la stessa Maria Monsé pubblicando una sua foto in abito rosa, adagiata sui sedili - anch'essi rosa - di una lussuosa Limousine dalla ...

Favola della domenica – I Folletti : C’erano una volta dei Folletti che amavano fare scherzi agli uomini. Vivevano nel bosco accanto a una locanda. Vi entravano spesso per divertirsi alle spalle degli avventori. Un bel giorno tre boscaioli si fermarono a mangiare proprio in quella locanda. Ordinarono stufato, vino e polenta. Nell’attesa, chiacchieravano allegramente. Uno di loro, un ragazzo, si fece portare un boccale di birra perché aveva una gran sete. Il folletto Fagiolo vi ...

Roma - Chris e Stella morti in scooter : la Favola spezzata del fotografo e della modella : La favola bella di Chris e Stella si è spezzata sull'asfalto di via dell'Acqua Vergine, domenica pomeriggio, al Collatino, nello scontro tra il Piaggio Liberty 125 su cui viaggiava la...

Favola della domenica – Novella : C’era una volta una bambina di nome Novella che soffriva di mal di schiena. Non riusciva a camminare e procedeva inclinata da un lato. Aveva ricevuto molte cure ma senza alcun effetto. I genitori l’avevano trasferita in un luogo dove erano posti in essere metodi di guarigione alternativi. Un medico-giocoliere fece un giorno il giro delle stanze dov’erano i piccoli pazienti e li riunì nella sala grande dell’edificio. ‘Chi vuole guardare nel ...

Favola della domenica – La fatina Unduetre : C’era una volta una fatina che si chiamava Unduetre. Si occupava del buon funzionamento della terra e del cielo: che i fiori fossero rigogliosi e il sole e le stelle sempre splendenti. La fatina aveva due sorelle che si chiamavano fatina Uno e fatina Due. fatina Uno quando arrivava la sera accendeva tutte le stelle che sono in cielo. Mentre fatina Due innaffiava i fiori che sono nei prati. Un giorno fatina Uno prese un brutto raffreddore. ‘Etcì, ...

La Juve va giù in Borsa (-6 - 6%). I soldi non credono alla Favola della ricapitalizzazione come sviluppo : Venerdì è stato pubblico il bilancio della Juventus. Pochi hanno evidenziato il rosso della società: 40 milioni di euro. Il grosso dei media – non tutti, il Sole con Dragoni si distingue sempre – sono riusciti nella titanica impresa di far apparire una ricapitalizzazione (300 milioni) come un’operazione di sviluppo. Poi aprono i mercati e guarda un po’ che cosa succede. Che il titolo della Juventus viene inizialmente ...

La Favola reale della regina Elisabetta e della scimmietta smarrita - : Francesca Rossi Una bambina australiana ha smarrito a Buckingham Palace Harriet, la sua scimmietta di peluche, ma grazie a una lettera indirizzata a Sua Maestà e alla solerzia dello staff reale, Harriet e la sua padroncina hanno potuto “riabbracciarsi” Da Buckingham Palace arriva una storia tenerissima, rimbalzata sui giornali di tutto il mondo in poco tempo. Le protagoniste sono una bambina australiana di 5 anni, Savannah Hart, la ...

Favola della domenica – Il cavaliere Biancalancia : C’era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere che viveva in un castello. Era alto, forte, generoso, con lunghi capelli neri. Lo chiamavano Biancalancia perché, nei tornei, combatteva con le armi di argento luccicante. Il padrone del castello era il conte Grandefalco. Sua moglie, bionda e gentile, si chiamava Pervinca. Avevano due figli gemelli di nome Carlo e Alberto. I bambini erano accuditi da una nutrice di nome Canestrella. Il cavaliere, ...