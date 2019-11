Calcio di rigore | cosa dice il regolamento sulle infrazioni

Udinese-Spal 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Musso decisivo - l’argentino para un rigore a Petagna [FOTO] : Udinese-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Bella partita alla Dacia Arena tra Udinese e Spal. Uno scontro salvezza da cui nessuno esce vincitore. Gol annullato a Nestorovski per fuorigioco nel primo tempo. Un paio di occasioni per parte con Floccari e Strefezza che non trovano la giusta mira, de Paul e Mandragora respinti bene dalla difesa ferrarese e dall’ottimo Berisha. Nella ripresa è l’Udinese a farsi preferire, ma la ...

VIDEO Champions League - il portiere Pyatov guadagna il Calcio di rigore al 98' : lo Shakhtar completa la rimonta con la Dinamo : Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk hanno pareggiato per 3-3 nel match di Champions League andato in scena ieri sera. I croati si trovavano sul 3-1 ma in pieno recupero hanno subito la furiosa rimonta degli ucraini: prima Moraes al 93′ e poi addirittura al 98′ il rigore trasformato da Tete. A procurare il penalty è stato il portiere Pyatov che era salito in area per cercare l’incornata vincente e che ha subito la gomitata di ...

Juventus - Balzaretti : 'Mani di De Ligt? Da difensore non può essere Calcio di rigore' : Ieri sera, la Juventus ha vinto nel derby della Mole grazie alla rete di Matthijs de Ligt. Per l'olandese è stato il primo gol in bianconero ed è stato un gol di fondamentale importanza visto che ha portato i tre punti. de Ligt in questo inizio di stagione ha dovuto raccogliere più in fretta del previsto l'eredità di Giorgio Chiellini e si è ritrovato a dover bruciare le tappe del suo inserimento nella Juventus. Ieri sera, prima di realizzare la ...

Ascoli - lite Ninkovic-Da Cruz per un Calcio di rigore : il serbo esce dal campo : Clamoroso episodio che si è verificato durante la giornata del campionato di Serie B ed esattamente al ‘Del Duca’ di Ascoli nel match casalingo contro il Venezia. Al 24′ del secondo tempo l’arbitro ha concesso un rigore per l’Ascoli, lite fra Da Cruz e Ninkovic per calciare il penalty. Alla fine a calciare il rigore è stato Da Cruz, rete del vantaggio ma a quel punto Ninkovic ha chiesto la sostituzione per ...

Per Marelli il rigore per la Juve c’è. La domanda è : oggi nel Calcio le scivolate sono vietate? : Riportiamo le indicazioni dell’ex arbitro Marelli a proposito dei due rigori assegnati ieri in Lecce-Juve. Diciamo due cose: avremmo vinto la nostra scommessa sul suo giudizio (ma questo è irrilevante). Quel che è rilevante, invece, è il suo giudizio sul primo rigore. Per lui, è rigore, per lui non ha alcun rilievo che Petriccione tocchi il pallone. Soprattutto, per lui chi entra così, non può poi meravigliarsi che gli venga fischiato ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : ennesimo fallo di mano di de Ligt e rigore giallorosso! Mancosu lo trasforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Fuori Danilo, dentro Cuadrado, il più in forma della Juventus. 57′ Grande rigore calciato da Mancosu che non si lascia beffare dal polacco: pareggio giusto ma ennesimo errore di de Ligt. 56′ Mancosu! CON CALMA OLIMPICA! PAREGGIO DEL LECCE! 55′ rigore PER IL LECCE! ennesimo fallo DI mano DI DE Ligt! VAR IN AZIONE! 54′ Mancosu! CHE BOLIDE! Grande parata di ...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A Calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

Calcio : Cristiano Ronaldo segna su rigore in Ucraina il 700° gol della carriera - nuovi primati in vista per il portoghese : Nuovo traguardo estremamente prestigioso e significativo per Cristiano Ronaldo, capace di segnare questa sera il suo 700° gol della carriera in partite ufficiali tra nazionale e club. Il fuoriclasse portoghese della Juventus è infatti riuscito ad arrivare a quota 700 segnando su Calcio di rigore il gol dell1-2 in trasferta a Kiev contro l’Ucraina al 27′ del secondo tempo accorciando le distanze nella complicata sfida valevole per ...

Roberto Baggio - Peter Handke e il Calcio di rigore : Bravi gli azzurri (anche in maglia verde): battono 2-0 la Grecia all’Olimpico (Jorginho su rigore, Bernardeschi) e si qualificano, con tre turni d’anticipo, all’Europeo 2020. Una marcia trionfale, 21 punti e, soprattutto, un futuro luminoso spalancato davanti. Merito del lavoro, delle scelte, della competenza di Roberto Mancini. E che bellezza il ritorno di Luca Vialli in nazionale!E a proposito di azzurri, ieri è ...

Napoli - Alvino : “Su Ghoulam c’era Calcio di rigore - sacrosanto. Dopo Firenze volevano ucciderci - ora dove sono?” : Napoli, parla Carlo Alvino: queste le sue dichiarazioni Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riportate dalla redazione di AreaNapoli.it. “In questo momento le valutazioni sul Napoli devono essere fatte sulla base delle prestazioni e non del risultato. Relativamente a quelle terminate con le due sconfitte, con la Juve abbiamo visto una squadra a due facce e non mi ...

Torino-Napoli - prova deludente : ma manca un Calcio di rigore per gli azzurri : Torino-Napoli, prova deludente: ma manca un calcio di rigore per gli azzurri Napoli rigore Ghoulam| Il Napoli ha giocato male e di conseguenza non si cercano alibi, ma manca un rigore per gli azzurri ed è giusto dirlo. Doveri infatti sorvola su una clamorosa trattenuta di Armando Izzo su Faouzi Ghoulam al minuto numero 81. Il difensore granata trattiene vistosamente l’algerino aggrappandosi al collo: per l’arbitro non ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Genoa-Milan 1-2. Rimonta rossonera - Schone fallisce il rigore del pari : Il Milan passa a Genova nell’anticipo serale della settima giornata della Serie A di Calcio: i rossoneri si impongono in Rimonta per 1-2, ma nel finale devono ringraziare Reina, che para il rigore del possibile pareggio a Schone, che al 41′ aveva portato in vantaggio i rossoblu, mentre nella ripresa prima Theo Hernandez al 52′, e poi Kessie al 57′ dal dischetto avevano firmato la Rimonta degli uomini di Giampaolo. Un ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A Calcio in DIRETTA : Reina para un rigore a Schone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ paraTO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ rigore per il Genoa, Pandev manda in verticale Kouamé che viene steso da Reina, ma ci sarà il VAR. 89′ Giallo per Romero per un fallo a centrocampo. 88′ Dentro Pandev al posto di Lerager nel Genoa. 86′ Profondità di Favilli che tiene bene palla e scarica ...