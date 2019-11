Cagliari-Fiorentina | Montella | “ci serva da lezione | loro nettamente superiori”

Un Nainggolan da impazzire : Fiorentina demolita 5-2. Il Cagliari adesso sogna : A ora di pranzo il Cagliari fa un sol boccone della Fiorentina. E comincia a sognare per davvero in grande. Non tanto, o almeno non solo, per i numeri che accompagnano la squadra di Maran: dieci risultati utili consecutivi, quattro vittorie nelle ultime sei gare, tre consecutive, di cui due (Atalant

Cagliari-Fiorentina - Maran : “Stiamo cercando di ripagare l’affetto di una città”. Siparietto con Nainggolan : Un Maran soddisfatto quello che ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro la Fiorentina: “Nemmeno le più rosee previsioni ci vedevano lassù. Stiamo cercando di ripagare l’affetto di una città, di un’isola intera. Ci stiamo allenando bene e i ragazzi stanno onorando la maglia. Tutti, dal primo all’ultimo. Anche chi non gioca. Abbiamo fatto grandi giocate, grandi gol. Non dobbiamo smettere di ...

Calcio : Cagliari travolge Fiorentina 5-2 : 14.23 La partita nel nome di Davide Astori tra Cagliari e Fiorentina, con le squadre scese in campo con una t-shirt commerativa e al 13' si sono fermate con l'intero stadio ad applaudire, vede il trionfo per 5-2 della squadra di Maran. Primo tempo spettacolare dei rossoblù che vanno a segno con Rog (17'),Pisacane (26'),l'ex Simeone (34'). Fiorentina non pervenuta.Nella ripresa,viola pericolosi con Dalbert (respinge Olsen) e sulla ripartenza ...

