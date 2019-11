Striscia la Notizia | 30 anni dopo la prima puntata il più clamoroso traguardo

Striscia la notizia - le veline Shaila e Mikaela sul bancone : il deepfake colpisce ancora - occhio alla sorpresa : A Striscia la notizia non guardano in faccia a nessuno, neanche alle veline. E così il temutissimo deepfake, dopo pezzi da novanta della politica come Matteo Renzi e Giuseppe Conte, colpisce duro anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Nella puntata in onda giovedì 7 novembre alle 20.35, saranno p

“Ricette bestiali” : la Fnovi e Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia replicano al servizio di Striscia la notizia : La Fnovi rappresenta orgogliosamente la categoria dei Medici Veterinari italiani tra i quali rientrano tutti quelli che si occupano di animali d’affezione, citati nel servizio de 30 ottobre scorso sulla “Ricetta Elettronica Veterinaria”, curato da Jimmy Ghione durante Striscia la notizia. Pur comprendendo lo spirito che spesso anima la categoria dei giornalisti la Fnovi, in una nota condivisa anche dall’Ordine Medici Veterinari di Roma e ...

REPLICA FNOVI E ORDINE VETERINARI A Striscia LA NOTIZIA : “Ricette bestiali”. La FNOVI e ORDINE Medici VETERINARI di Roma e provincia REPLICAno al servizio di STRISCIA la NOTIZIA. La

Elena Barolo : 17 anni fa velina di ‘Striscia la Notizia’. Ma oggi? La ‘trasformazione’ : “Signore e signori, le Veline!” Quante volte abbiamo sentito queste parole, e quante volte abbiamo visto le due ragazze di Striscia la Notizia – canonicamente una bionda e l’altra mora – ballare sul tavolo del programma ideato da Antonio Ricci. Fra le tante bellezze che si sono alternate fra le Veline ci sono state anche Giorgia Palmas e Elena Barolo. La mora cagliaritana e la bionda torinese rimasero le bellezze del programma per ben due ...

Diletta Leotta vittima di una truffa : arriva il Tapiro di Striscia la notizia : Diletta Leotta vittima della truffa dei bitcoin: arriva il Tapiro d’oro di Striscia la notizia Nuovo Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Diletta Leotta. Nei giorni scorsi la bella conduttrice lanciata da Sky Sport è finita al centro di una truffa su Internet. Alcune immagini della presentatrice siciliana sono state utilizzate impropriamente sul web […] L'articolo Diletta Leotta vittima di una truffa: arriva il Tapiro di ...

Striscia la Notizia - Diletta Leotta e la storiaccia di soldi (a sua insaputa) : l'assalto di Valerio Staffelli : Nella serata di martedì 5 ottobre a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro alla giornalista televisiva Diletta Leotta. Come successo con Jovanotti, infatti, anche la conduttrice televisiva e radiofonica di Dazn era all’oscuro del fatto che alcune sue imm

Michelangelo Giordano intervistato da Striscia la Notizia : Durante la puntata di ieri, 1 novembre 2019, il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato l’esperienza del cantore Michelangelo

Jovanotti vittima di una truffa : arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia : L’ immagine del cantante è stata utilizzata senza il suo consenso per invogliare l'acquisto di bitcoin

Rajae Bezzaz entrò nel palazzo per una inchiesta : chiesto processo per inviata Striscia Notizia : L'inviata accusata di violazione di domicilio aggravata perché si era introdotta all'interno di uno stabile contro l'espressa volontà della proprietaria. Rajae Bezzaz si stava occupando di una inchiesta televisiva sui centri Dermes Italia che però ora è al centro di una indagine giudiziaria della procura di Torino perché sarebbe stata incoraggiata da rivali dell'azienda per screditarla e chiedere soldi.Continua a leggere

Striscia la notizia - Valerio Staffelli all'assalto di Jovanotti : una storiaccia di truffa e soldi : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Lorenzo Jovanotti, la cui immagine, accompagnata da false dichiarazioni, è stata utilizzata senza il suo consenso e pubblicata online per invogliare l’acquisto di bitcoin. Secondo alcuni articoli su